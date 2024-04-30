Sosyal medyada tehdit ve küfürler savuran 'medyum' hakkında gözaltı kararı - Son Dakika
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Sosyal medyada tehdit ve küfürler savuran 'medyum' hakkında gözaltı kararı

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Mardin'in Midyat ilçesinde kendisini 'medyum' olarak tanıtan ve sosyal medyada '15 günde aşık etme, soğutma, kısmet açma, büyü bozma ve dil bağlama' gibi işlemler yaptığını iddia eden Yusuf Y. adlı şahıs hakkında, canlı yayında tartıştığı kişilerin kişisel verilerini paylaşarak tehdit ve küfürler savurduğu ve cinsel organını gösterdiği iddiasıyla gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

30.04.2024 13:41  Güncelleme: 13:49
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Mardin'in Midyat ilçesinde kendisini medyum olarak tanıtan Yusuf Y., sosyal medyada da açtığı yayınlarla "15 günde aşık etme, soğutma, kısmet açma, büyü bozma ve dil bağlama" gibi işlemler yaptığını iddia ederek görüştüğü kişilerden para aldı. Sosyal medyada çeşitli hesaplar kullanan Yusuf Y., yayınında olumsuz yorum yapanlarla tartışarak, kendilerinin ve yakınlarının kişisel verilerini açıklayarak, küfredip, tehditlerde bulundu.

"BENİM UTANMAM YOK"

Kaydedilen o görüntülerde soyunup cinsel organını da gösteren Yusuf Y.'nin, "Benim utanmam yok. Anlamadın işte. Ya kızını alacam ya da anasını alacağım. Başka yolu yok. Geliyorum" dediği görüldü. Ayrıca başka bir görüntüde de Yusuf Y.'nin bir tavuğu gösterip, kısa bir konuşma yaptıktan sonra başını bıçakla kesmesi yer aldı.

GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Yusuf Y. hakkında CİMER'e yapılan şikayetlerin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. İfade vermeye gitmeyen Yusuf Y. hakkında gözaltı kararı verildi. Polis, Yusuf Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Sosyal medyada tehdit ve küfürler savuran \'medyum\' hakkında gözaltı kararı
Kaynak: DHA

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    Yorumlar (1)

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