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Sosyal medyada tartışmaya neden olan fotoğraf: Kaç kişi var? - Son Dakika
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Sosyal medyada tartışmaya neden olan fotoğraf: Kaç kişi var?

Sosyal medyada tartışmaya neden olan fotoğraf: Kaç kişi var?

İsviçreli fotoğrafçı Tiziana Vergari'nin Instagram'da paylaştığı bir fotoğraf, kaç kişinin olduğu konusunda tartışmalara yol açtı. Fotoğrafta sadece 2 kızın olduğunu açıklayan Vergari, binlerce kişinin tahminde bulunduğu soruya doğru cevabı paylaştı.

01.02.2024 13:33  Güncelleme: 13:43
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Sosyal medya kullanıcıları, İsviçreli fotoğrafçı Tiziana Vergari'nin Instagram'da paylaştığı bu fotoğrafla birlikte ikiye bölündü. Görselde kaç kişinin olduğu tartışma konusu oldu.

Sosyal medyada tartışmaya neden olan fotoğraf: Kaç Kişi Var?

DOĞRU CEVABI TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI

Fotoğrafta kaç kişinin yer aldığı konusunda, kullanıcılar tahminde bulundu. Binlerce kişinin paylaştığı ve cevap aradığı soruya verilen en popüler tahminler 1, 3,4 ve 13 oldu.

Fotoğrafın kısa sürede popüler olmasına şaşıran fotoğraf sanatçısı Tiziana Vergari, doğru cevabı sosyal medya hesabından duyurdu. Vergari, yaptığı paylaşımda söz konusu karede sadece 2 kızın olduğunu söyledi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Veysel Celik: 2 KİŞİ 6 2 Yanıtla
  • Ahmet Karakan : Bu fotoğrafı tartışacak kadar beyinsiz bir insanlık neslinin geliyor olması beni korkutuyor. Sanırım beynimizi kullanma oranımız herk kuşakta biraz daha düşüyor. 5 1 Yanıtla
  • süleyman hakan gökşen: bence 3 gerçek kişi var... 0 4 Yanıtla
  • Mustafa POLAT: Her tartışmayı bitirdik sıra buna geldi. 3 0 Yanıtla
  • süleyman hakan gökşen: sonradan dikkat ettim de 2 kişi var... 3 0 Yanıtla
  • Ümit Demir : İki kisi var diyen yasıyor..diğerleri muamma söleyim?? 1 1 Yanıtla
  • Ali Kublay: Yalan en az 3kisi var ayna olsa bile oturuslar ve ölçüleri tutmayan üç kişi var 0 1 Yanıtla
  • mert çelik: 3 demek zormu egıtım sart 0 0 Yanıtla

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