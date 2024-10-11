Sosyal medyadaki rezil görüntülerle gündem olan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Sosyal medyadaki rezil görüntülerle gündem olan şahıs yakalandı

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Sosyal medyada sapkın içerikler üreten ve bu içeriklere çocuk yaşta çocukları alet eden bir kişi daha yakalandı.

11.10.2024 20:25  Güncelleme: 20:33
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Gün geçmiyor ki sosyal medyada yapılan bir rezil yayın daha ortaya çıkmasın. Olayın adresi bu kez Eskişehir oldu. Çeşitli platformlarda uygunsuz videoları yayılan şahıs, savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de G.D. (22) isimli şahsın, bazı sosyal medya platformlarında yaptığı canlı yayınlarda küçük yaşta olduğu iddia edilen kızlara karşı uygunsuz görüntüleri ve kendisinin şehit çocuğu olduğunu iddia eden bir kullanıcıya karşı tavırları, sosyal medyada büyük tepki topladı.

MÜSTEHCENLİK SUÇUNDAN İŞLEM YAPILDI

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince G.D. hakkında çalışma başlatıldı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan G.D.'ye "müstehcenlik" suçundan işlem yapıldı. Savcılık sorgusu ardından şüpheli, tutuklanması talebiyle elleri arkasında kelepçeli şekilde adliyeye sevk edildi.

Sosyal medyadaki rezil görüntülerle gündem olan şahıs yakalandı

Sosyal Medya, Teknoloji, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Medya, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sosyal medyadaki rezil görüntülerle gündem olan şahıs yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • ferhat eser:
    sevim koş sapık fenerli çıktı 41 32 Yanıtla
  • ferhat eser:
    bide fenerli çıktı yaprağım bunu direk madam yapsınlar içerideki Beşiktaşlı abiler 36 19 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Boş işler memuru Ferhat şampiyon GS olacak sonrada ağlayacaksın ?? 15 12 Yanıtla
  • Murat E:
    Klavye evladı 16 0 Yanıtla
  • null:
    Bundadamı kemalist tipi var 8 6 Yanıtla
  • ferhat eser:
    sudem sen ancak Beşiktaşın şampiyonluklarını izlersin 5 5 Yanıtla
  • Ensar Aktaş:
    Çocuk yaşta çocuklar nasıl oluyor tam olarak 2 1 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Çok beklersin bjk'nin şampiyonluğunu 2025 de 25. şampiyonluk gs 3 0 Yanıtla
  • Ali :
    Suratlarini niye göstermiyorsunuz birakin millet biraz kurcalasin 2 0 Yanıtla
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