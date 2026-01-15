Sosyal medyadan suç örgütlerini övenlere operasyon: 325 kişi yakalandı - Son Dakika
Sosyal medyadan suç örgütlerini övenlere operasyon: 325 kişi yakalandı

Haberin Videosunu İzleyin
Sosyal medyadan suç örgütlerini övenlere operasyon: 325 kişi yakalandı
15.01.2026 18:03  Güncelleme: 18:19
Haberin Videosunu İzleyin
Sosyal medyadan suç örgütlerini övenlere operasyon: 325 kişi yakalandı
Haber Videosu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan suç örgütlerini övüp silahlı paylaşım yapan kişilere yönelik ülke genelinde düzenlenen operasyonda 325 kişinin yakalandığını açıkladı.

Sosyal medya hesaplarından suç örgütlerini övüp silahlı paylaşım yapanlarla ilgili harekete geçildi. Ülke genelinde yapılan operasyonlarda bir günde 325 kişi yakalandı.

SOSYAL MEDYADA SUÇ ÖRGÜTLERİNİ ÖVEN 325 KİŞİ YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun detaylarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Ülkemiz genelinde, sosyal medya platformları üzerinden suç örgütlerini övücü/silahlı paylaşım yapan şahıslara yönelik bugün düzenlenen operasyonlarımızda 325 şüpheliyi yakaladık.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM KOM Başkanlığımız koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu yakalanan şüphelilerin; sosyal medya hesapları üzerinden suç ve suçluyu övücü, tehdit, hakaret, örgüt propagandası içerikli paylaşımlar yaptıkları, sosyal medya paylaşımlarıyla örgütsel faaliyetlerini duyurmayı amaçladıkları, suç örgütleri arası husumet ve rekabeti, sosyal medya mecralarına taşımaya çalıştıkları, sosyal medyayı araç olarak kullanarak örgüte yeni eleman kazandırmaya çalıştıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar sonucu; 41 adet ruhsatsız tabanca, 36 adet av tüfeği, 25 adet kurusıkıdan çevrilme tabanca ve 1 adet AK-47 tüfeği ele geçirildi.

Ülkemizin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Sosyal medyadan suç örgütlerini övenlere operasyon: 325 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı, Operasyon, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Sosyal medyadan suç örgütlerini övenlere operasyon: 325 kişi yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
