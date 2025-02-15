Sosyal medyanın getirdiği hal! Etkileşim için yapılan rezilliğe bakın

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Sosyal medyada daha fazla etkileşim almak isteyen bir kadın, dilenci kılığına girerek komşusunun kapısını çaldı. Ancak olay kontrolden çıktı ve kadın, komşusunun şaşkın bakışları arasında zorla içeri girdi.

Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca tepkiler çığ gibi büyüdü. Kullanıcılar paylaşılan videonun altına "İnsanlar şuurunu kaybetmiş durumda", "Komşunun hayırlısı gerek", "Tövbe estağfurullah" şeklinde yorumlar yapıldı.