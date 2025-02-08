Şovmen simitçinin taktiği artık işe yaramıyor

Ahmet Aydin:

Yaptıkları sadece dolandırıp para koparmak değil , insanların içindeki iyi niyeti insanlığı da öldürüyor böyleleri. Yarın gerçekten bayılan birine inanmaz oluyor insanlar ,yada yarın yolda kalp krizi geçirip düşen birine sırf bu yalancı dolandırıcılar yüzünden inanmayacak insanlar ve belki bir can son bulacak. Bu gibi şeyler malesef suç bile değil , Oysaki vicdanları ve insanların içindeki merhameti öldüren böyleleri bir katilden bile daha kötüler