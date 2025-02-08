Şovmen simitçinin taktiği artık işe yaramıyor - Son Dakika
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Şovmen simitçinin taktiği artık işe yaramıyor

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İstanbul Esenyurt'ta bayılma numarası yaparak vatandaşlardan para toplayan simitçinin taktiği artık işe yaramıyor.

08.02.2025 12:43  Güncelleme: 12:56
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Esenyurt'ta gün içinde farklı yerlerde bayılma numarası yaparakvatandaşların merhamet duygusunu kullanıp kazanç sağlayan simitçi, ne kadar uğraşsa da artık kimsenin umurunda değil... Sosyal medyada paylaşılan bir videosunda işlek bir caddede bayılmasına rağmen kimsenin simitçinin yardımına koşmadığı görüldü.

Şovmen simitçinin taktiği artık işe yaramıyor

Esenyurt, İstanbul, 3-sayfa, Güncel, Toplum, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şovmen simitçinin taktiği artık işe yaramıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (29)

  • Görünmez Adam:
    Bunlar yüzünden gercekden ihtiyacı olana yardım edilemeyecek hâl aldık. 359 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    kesin fenerbahçeli 99 115 Yanıtla
  • Ahmet Aydin:
    Yaptıkları sadece dolandırıp para koparmak değil , insanların içindeki iyi niyeti insanlığı da öldürüyor böyleleri. Yarın gerçekten bayılan birine inanmaz oluyor insanlar ,yada yarın yolda kalp krizi geçirip düşen birine sırf bu yalancı dolandırıcılar yüzünden inanmayacak insanlar ve belki bir can son bulacak. Bu gibi şeyler malesef suç bile değil , Oysaki vicdanları ve insanların içindeki merhameti öldüren böyleleri bir katilden bile daha kötüler 161 1 Yanıtla
  • Emin çetiner:
    oglum başka bi numara düşün hatta başka bi şehire git diyecen internete düşmüşsün orda da yemezler 108 2 Yanıtla
  • Mehmet Atilgan:
    herkes işinin dalgasinda desene 80 2 Yanıtla
  • Fatih SARIOĞLU:
    bayıla bayıla tepsi yamuk yumuk olmuş ???? 66 1 Yanıtla
  • null:
    Buda dolandırıcılığa girmez mi,niye ceza almıyor 58 1 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    oğlum bu numaralar artik eskidi 46 0 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    Bu simitci ferat olmasın ..çocuğun çıkmadığı yer yok yüzde yüz odur. 29 3 Yanıtla
  • Ismail Bayrak (ayşe bayrak):
    …sürüye kurt girdi diyen çoban misali… 22 0 Yanıtla
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