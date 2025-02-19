Stent pazarlığı skandalında mağdur hasta ilk kez konuştu - Son Dakika
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Stent pazarlığı skandalında mağdur hasta ilk kez konuştu

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İstanbul'da bir özel hastanede, ameliyat masasındayken kendisiyle stent pazarlığı yapılan mağdur hasta yaşadıklarını anlattı. Mağdur hasta, ''Eğer kasıktan girersek tehlikeli olacağını söyledim, koldan girilmesini kabul ettim. Ama koldan girişin 7 bin lira farkı olduğunu söylediler'' ifadelerini kullandı.

19.02.2025 21:30
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İstanbul'da bir özel hastanede skandal bir olay yaşandı. Göğüs ağrısıyla hastaneye giden B.T. anijyo için ameliyathaneye alındı. Ameliyat devam ederken hastanenin muhasebecisi hiçbir koruyucu kıyafet giymeden ameliyathaneye girdi. Muhasebeci, acil müdahale yapılan hastayla pazarlık yapmaya başladı.

Skandalın ardından hastanenin ilgili bölümü mühürlenirken; skandala ilişkin de soruşturma başlatıldı.

MAĞDUR İLK KEZ KONUŞTU

Öte yandan Türkiye gündemine giren skandalda, ameliyat masasında pazarlık yapılan hasta ilk kez konuştu.

Sözcü TV'deki Arena programına katılan mağdur, yaşadıklarını tek tek anlattı. "Sabah olduğunda, bize işlem yapılmadan önce para konusunda hiçbir şey konuşulmadı" diyen mağdur, "Anjiyo işlemi yapılırken, doktor, "Stentler garanti olacak şekilde gireceğiz" dedi. Ama bir anda, eşimi kapıda gördüm, normal sivil kıyafetlerle ve korumasız şekilde. Biraz sonra pazarlık yapmaya başladık. Ben, devletin ne verdiğiyle yetinmek istiyordum. Birkaç defa, "Devlet ne veriyorsa onu verin" dedim. Ama işlem sırasında, farklı bir konuda pazarlık yapmaya çalıştılar. Koldan mı, kasıktan mı girileceğini sordular. Eğer kasıktan girersek tehlikeli olacağını söyledim, koldan girilmesini kabul ettim. Ama koldan girişin 7 bin lira farkı olduğunu söylediler. Ben de, "İsterseniz işlemi yapın, pazarlığı sonra yapalım" ifadelerini kullandı

"EŞİM KORKUDAN GÖRÜNTÜ ALMAYA BAŞLADI"

Açıklamalarının devamında, "O sırada eşim korkudan görüntü almaya başladı çünkü resmen pazarlık yapıyorduk" diyen mağdur, "Kolumdan işlem yapıldı. Eşim daha sonra bunları kaydetti çünkü doktor eşimi de kandırmaya çalışmıştı" dedi.

"BENZER DURUMLARI DİĞER HASTALARDA DA GÖRDÜM"

Mağdur hasta ayrıca "Sonrasında, Sağlık Bakanlığı'ndan gelen telefonla hastaneden alındık. 15 gün sonra, benzer durumları diğer hastalarda da gördüm. Bir kadına da aynısını yapmışlardı ve o kadın ağlıyordu. Olayı artık dışarıda da duyduğumuz için başkaları da bize benzer şikayetlerde bulundu. Bizim durumumuz da tamamen delilli şekilde ispatlandı" sözlerini sarf etti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da yaşayan 51 yaşındaki hasta, 13 Ocak'ta göğüs ağrısı şikayetiyle Taksim'de bir hastaneye başvurmuş, yapılan testler sonucu üç damarının tıkalı olduğunu ve acilen anjiyo yapılması gerektiği belirtilen B.T., gece saatlerinde Bakırköy'de bulunan özel bir hastaneye sevk edilmişti.

Hastanede doktor-hemşireler yerine temizlik görevlilerinin hastalarla ilgilendiğini fark eden B.T., tedaviyi kabul etmemiş ancak doktorların kalp krizi riski olduğunu söylemesi üzerine yatış yapılarak anjiyoya alınmıştı.

Anjiyo kararının ardından mağdur hastayla hastane muhasebecisinin ameliyat odasına girerek kendisiyle stent pazarlığı yapıldığı ortaya çıkmıştı. Stent fiyatı pazarlığı yapan muhasebeci ise Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştı.

Stent pazarlığı skandalında mağdur hasta ilk kez konuştu

Ameliyat, İstanbul, Hastane, 3-sayfa, Sağlık, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Stent pazarlığı skandalında mağdur hasta ilk kez konuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (29)

  • Semih Tokuç:
    keşke 20 yıl önceye hemen dönebilsek hdp yonetse bu kadar zarar veremezdi 181 408 Yanıtla
    Apple User:
    o nedemek hdp tüm diğer partilere bin basar ahlak adalet insan adına yeterki şu silahlar gümülse veya araya mesafe yoksa birgün oda gelecek ve hdp türkiye partisi olacak ve iktar veya iktar ortağı olacak göreceksiniz 16 168
    ÖTÜKEN null:
    ml bunun akp ile ne alakası var. keske 100 yıl önceye dönseydik o zamn.g zkali 112 45
    Mirza İnan:
    ananın evine kadar yolun var, gidebilirsin, HDP ye de verebilirsin.... mal mısın adam özel hast. gitmiş ve bunları yaşamış! bakanlık daha sonra hastayı almış ordan, nerenizle okuyorsunuz,!!! ama sizin taktik çamur at izi kalsın ... 120 22
  • Erdoğan Göde:
    özel hastaneler ticari işletme oldular hem devleti hem vatandaşı soyuyorlar 252 38 Yanıtla
  • Batu Gun:
    tesekkurler akp 214 67 Yanıtla
  • Mehmet Akın:
    devlet devletliğini yapmaz da eğitimi sağlık ticarethaneye çevirirde özelleştirirse bunun gibi olur, duymadıklarımız duyduklarımızın % 1000 idir 212 21 Yanıtla
  • Mehmet Tok:
    Türktelekom'da milleti açık açık soyuyor kimsede ses çıkmıyor. "modem kira bedeli" adı altında... 155 3 Yanıtla
    Hakikat:
    Cep telefonu varken hala sabit telefon ile mesguliyetiniz var.Demek ki; zamaniniz cok. 2 15
  • Apple User:
    la hastane sabini chp li olsa kıyamet kopar heyyy 107 27 Yanıtla
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