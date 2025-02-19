Stent pazarlığı skandalında mağdur hasta ilk kez konuştu

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İstanbul'da bir özel hastanede skandal bir olay yaşandı. Göğüs ağrısıyla hastaneye giden B.T. anijyo için ameliyathaneye alındı. Ameliyat devam ederken hastanenin muhasebecisi hiçbir koruyucu kıyafet giymeden ameliyathaneye girdi. Muhasebeci, acil müdahale yapılan hastayla pazarlık yapmaya başladı.

Skandalın ardından hastanenin ilgili bölümü mühürlenirken; skandala ilişkin de soruşturma başlatıldı.

MAĞDUR İLK KEZ KONUŞTU

Öte yandan Türkiye gündemine giren skandalda, ameliyat masasında pazarlık yapılan hasta ilk kez konuştu.

Sözcü TV'deki Arena programına katılan mağdur, yaşadıklarını tek tek anlattı. "Sabah olduğunda, bize işlem yapılmadan önce para konusunda hiçbir şey konuşulmadı" diyen mağdur, "Anjiyo işlemi yapılırken, doktor, "Stentler garanti olacak şekilde gireceğiz" dedi. Ama bir anda, eşimi kapıda gördüm, normal sivil kıyafetlerle ve korumasız şekilde. Biraz sonra pazarlık yapmaya başladık. Ben, devletin ne verdiğiyle yetinmek istiyordum. Birkaç defa, "Devlet ne veriyorsa onu verin" dedim. Ama işlem sırasında, farklı bir konuda pazarlık yapmaya çalıştılar. Koldan mı, kasıktan mı girileceğini sordular. Eğer kasıktan girersek tehlikeli olacağını söyledim, koldan girilmesini kabul ettim. Ama koldan girişin 7 bin lira farkı olduğunu söylediler. Ben de, "İsterseniz işlemi yapın, pazarlığı sonra yapalım" ifadelerini kullandı

"EŞİM KORKUDAN GÖRÜNTÜ ALMAYA BAŞLADI"

Açıklamalarının devamında, "O sırada eşim korkudan görüntü almaya başladı çünkü resmen pazarlık yapıyorduk" diyen mağdur, "Kolumdan işlem yapıldı. Eşim daha sonra bunları kaydetti çünkü doktor eşimi de kandırmaya çalışmıştı" dedi.

"BENZER DURUMLARI DİĞER HASTALARDA DA GÖRDÜM"

Mağdur hasta ayrıca "Sonrasında, Sağlık Bakanlığı'ndan gelen telefonla hastaneden alındık. 15 gün sonra, benzer durumları diğer hastalarda da gördüm. Bir kadına da aynısını yapmışlardı ve o kadın ağlıyordu. Olayı artık dışarıda da duyduğumuz için başkaları da bize benzer şikayetlerde bulundu. Bizim durumumuz da tamamen delilli şekilde ispatlandı" sözlerini sarf etti.