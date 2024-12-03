Sucuk, börek ve baharatta yapılan hileler mide bulandırdı

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Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hile yapan firmalara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Denetim sonuçlarında uygunsuzluk tespit edilen firmalar ve ürünleri de tek tek ifşa ediyor.

BAHARAT, TEREYAĞI, KEBAP VE BÖREKTE SAHTEKARLIK

"guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden yayınlanan liste güncellendi. Ünlü markalarında bulunduğu 2 Aralık tarihli listede; baharat, çikolata, zeytinyağı, tereyağı, sucuk, urfa kebap ve börek gibi ürünler yer aldı.

SUCUKTA BAŞ ETİ, BÖREKTE SAKATAT, BAHARATTA GIDA BOYASI

Zeytinyağına tohum yağı, sucukta baş eti, kıymalı börekte sakatat (taşlık), Urfa kebapta kanatlı eti, baharatta gıda boyası, çikolata da ilaç etken maddesi gibi tespitler yapıldı.

ÜNLÜ MARKALAR DA LİSTEDE

Listede ünlü markalar da yer aldı. Sultangazi'de bulunan "Sarıyer Börekçisi" adlı börekçi de kıymalı börek harcından sakatat (taşlık) çıktı.

"Arifoğlu" markasına ait sumakta ise "gıdada kullanımına izin verilmeyen boya" tespit edildi.