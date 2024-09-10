Sultanbeyli'de fiyat tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 2 ölü - Son Dakika
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Sultanbeyli'de fiyat tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 2 ölü

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Sultanbeyli'de iki market sahibi arasında çıkan fiyat tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Market sahibi Engin B., diğer market sahibi Aytaç Ağbaba ve kızı Berivan Ağbaba'ya ateş açtı. Olayda Aytaç Ağbaba olay yerinde, kızı Berivan Ağbaba ise hastanede hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren Engin B. kısa sürede yakalandı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

10.09.2024 08:43
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Olay, akşam saatlerinde Hasanpaşa Mahallesi, Gürbüz Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, market işleten Engin B., aynı caddede başka bir marketi işleten Aytaç Ağbaba'nın düşük fiyata ürün sattığını öne sürerek tartışmaya başladı. Tartışma üzerine Engin B. yanında bulunan silahla Aytaç Ağbaba'ya ateş etti. Bu sırada Aytaç Ağbaba ve yanındaki kızı Berivan Ağbaba ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.

BABA VE KIZI HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, vücuduna 7 kurşun isabet eden Aytaç Ağbaba'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralanan kızı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Berivan Ağbaba hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Saldırıyı gerçekleştiren Engin B. ise polisin çalışmasıyla kısa sürede yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sultanbeyli\'de fiyat tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 2 ölü

3-sayfa, Yaşam, Baba, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sultanbeyli'de fiyat tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 2 ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Mehmet Yılmaz: hep ekonomik sıkıntılar dan bu olaylar 70 86 Yanıtla
  • Yunus Uslu: Herkeste silah var olacağı bu . Yazık her gün birileri birilerini vuruyor katlediyor. Teksas gibi 124 6 Yanıtla
  • bülent C.: 2 kişinin canını alan o şahsı ibreti alem için sallandırın , yoksa bu tür olaylar giderek çoğalacak .Verilen cezanın çaydırıcılığı yok maalesef. Önüne gelen vuruyor öldürüyor , bunlara kim verdi bu hakkı. 105 4 Yanıtla
  • Senin Anonim: geleceğimizi çok güzel inşaa ettik. ayakta alkışlıyoruz. silahlar, geçim sıkıntısı, uyumsuz sığınmacılar. ha bu arada her yerde tavuk ürünleri indirimde. kaçırılmayacak fırsat. 88 15 Yanıtla
  • Serkan Basar: Neredeeeeennnnnnn Nereye 61 20 Yanıtla
  • Ramazan Uslu: Bende sultanbeyli de oturuyorum en elit mahallesinde oturmama rağmen ne yazık ki buranın halkının çoğunluğu cahil kaba saba insanlar 4 yılım kaldı bitsin de hemen gideceğim burdan, ayrıca silah bulundurmak nasıl bu kadar basit olabiliyor bir silah teminini sıradan bir market sahibin bile yapabilmesi trajikomik 41 7 Yanıtla
  • Tony Montana: her gün saçma bir sebep sonuç ölüm 39 5 Yanıtla
  • Serkan Basar: bu arada idam idam diye feryad ediyoruz neden?? daha huzurlu yaşamak için beki neden çıkmıyor?? sizce dış güçler huzurlu bir türkiye istermi?? 28 4 Yanıtla
  • celal ödemiş: Silah almaya zorlanıyoruz. Bir anlık öfke ile katil yada kurban olunuyor, ne kadar karşı olsam da sanırım silahsız evlerin sayısı silahlı evlerin çok çok altında, Kendimizi koruma amaçlı artık zorlanıyoruz silahlanmaya. 24 0 Yanıtla
  • YUSUF CANER: güzelim Anadolum ne günlere kaldin... 20 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Sultanbeyli'de fiyat tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 2 ölü - Son Dakika
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