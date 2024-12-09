Sultantur Firması, Eroin İddialarını Tekzip Etti - Son Dakika
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Sultantur Firması, Eroin İddialarını Tekzip Etti

Sultantur Firması, Eroin İddialarını Tekzip Etti

TEKZİP METNİ

09.12.2024 16:14  Güncelleme: 16:18
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https://www.sondakika.com/internet sitesinde yayınlanan "825 kilo eroini, eğitimli köpek koku almasın diye öğütülmüş kahvelerin altına gizlemişler" başlıklı haberde müvekkil şirket "SULTANTUR" firmasının itibarını zedeleyenve şirket markasını karalama amacı güden video içeriklerini tekzip ediyor ve cevabımızı tüm kamu oyuna sunuyoruz.

Öncelikle müvekkil şirketin veya yetkililerinin yer aldığı herhangi bir soruşturma dosyası yoktur. Müvekkil şirket yetkililerin ifadesi alınmamış veya başkacaadli bir işlem yapılmamıştır. Türk yargısı tüm hak ve talepleri etkili şekilde inceleyerek karar verecek etkili yegane makamdır. Hal böyle iken, yapılan haber içeriği ile tamamen müvekkil şirket hedef alınmakta, gerçek dışı olaylar ile irtibatlandırılmaktadır.

Müvekkil şirketi zor durumda bırakma amacı güden, hiçbir dayanağı olmayan gerçek dışı bu yayını tümüyle tekzip ediyor ve yasal yollara başvurma hakkımızı saklı tutuyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Sultantur Uluslararası Nak. İth. Tic. Ltd. Şti.

Vekili Av. Mehmet Selim İmret

İş Dünyası, 3-sayfa, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sultantur Firması, Eroin İddialarını Tekzip Etti - Son Dakika

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