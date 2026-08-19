Şüphelenen koca eşinin yasak aşkını belgeledi! Görüntüler hayli vahim - Son Dakika
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Şüphelenen koca eşinin yasak aşkını belgeledi! Görüntüler hayli vahim

Şüphelenen koca eşinin yasak aşkını belgeledi! Görüntüler hayli vahim
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Türkiye’nin önde gelen kripto borsalarından birinde üst düzey yönetici olarak görev yapan avukat A.Ö. hakkında eşi Aytunç Ö., zina iddiasıyla boşanma ve 50 milyon TL’lik manevi tazminat davası açtı. Dava dosyasına otel kayıtları ile güvenlik kamerası görüntüleri sunulurken, mahkeme ara kararla A.Ö.’nün eşine aylık 35 bin TL tedbir nafakası ödemesine hükmetti.

Türkiye'nin önde gelen kripto borsalarından birinde Hukuk İşleri Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan avukat A.Ö., eşini aldattığı iddiasıyla mahkemelik oldu. Eşi tarafından açılan 50 milyon liralık tazminat davasına giren otel kayıtları ve güvenlik kamerası görüntüleri skandalı tüm çıplaklığıyla gözler önüne sererken, mahkeme ara kararla kocaya aylık 35 bin lira tedbir nafakası bağladı.

İHANETİN PEŞİNE DÜŞEN KOCA GERÇEKLERİ BELGELEDİ

Sabah'ta yer alan habere göre; Aytunç Ö., Türkiye'nin en büyük kripto borsalarından birinde üst düzey yönetici ve avukat olan eşi A.Ö.'nün davranışlarından şüphelenmeye başladı. Şüphe üzerine hareket eden genç adam, topladığı somut delillerle İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi'ne başvurarak boşanma davası açtı. Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, çocukların velayetinin babaya verilmesi, 50 milyon TL manevi tazminat ödenmesi ve nafaka bağlanması talep edildi.

Şüphelenen koca eşinin yasak aşkını belgeledi! Görüntüler hayli vahim

İSTANBUL, SAPANCA VE ETİLER'DE İHANET ZİNCİRİ

Dava dosyasına giren resmi belgeler, yaşanan sürecin anlık bir kaçamaktan ziyade planlı bir ilişki olduğunu ortaya koydu. Otel ve konaklama kayıtlarına göre; avukat kadın ilk olarak 20 Haziran 2025 tarihinde sevgilisi Bahtiyar Y. ile İstanbul Havalimanı içerisindeki bir otelde 3 saatlik kısa süreli bir konaklama gerçekleştirdi. Ardından 14 Temmuz 2025'te Sakarya Sapanca'daki bir bungalov tesisinde kalan ikilinin, 26-29 Ağustos 2025 tarihleri arasında ise Etiler'de lüks bir otelde 3 gün 3 gece boyunca kesintisiz birlikte kaldıkları resmi kayıtlarla belgelendi.

Şüphelenen koca eşinin yasak aşkını belgeledi! Görüntüler hayli vahim

AİLE EVİNE 15 KEZ GİRDİ, KAMERALAR SANİYE SANİYE KAYDETTİ

Gizli ilişkinin boyutunun aile konutuna kadar uzandığı, mahkemeye sunulan 40 günlük güvenlik kamerası incelemeleriyle tespit edildi. Kayıtlara göre sevgilinin, tam 15 kez gece ve gündüz saatlerinde aile evine giriş yaptığı belirlendi.

Dilekçede yer alan kamera detaylarında; şahsın 21 Kasım gece yarısı araçtan inip içeceğini içtikten sonra soyunarak apartmana koştuğu, 28 Kasım akşamı otoparkta ikilinin öpüştüğü ve 29 Kasım'da araç içerisinde uzun süre vakit geçirdikleri saniye saniye kaydedildi. En skandal detay ise 13 Aralık günü yaşandı; avukat kadının otoparkta çocuklarının hemen yanında sevgilisine uygunsuz temasta bulunduğu anlar da güvenlik kameralarına yansıdı.

Şüphelenen koca eşinin yasak aşkını belgeledi! Görüntüler hayli vahim

ÇOCUKLARIN GÖZÜ ÖNÜNDE RAHAT TAVIRLAR

Mağdur eşin avukatı Erdost Balcı'nın sunduğu dilekçede, sevgilinin eve elinde çiçek buketleri ve alışveriş poşetleriyle geldiği, çocuklarla bir baba edasıyla ilgilenip birlikte araba yıkadığı ve küçük çocukların gözü önünde defalarca uygunsuz hareketlerde bulunduğu vurgulandı. Kadının annelik sorumluluklarını hiçe sayarak çocukların duygusal güvenliğini tehlikeye attığı ifade edildi.

Şüphelenen koca eşinin yasak aşkını belgeledi! Görüntüler hayli vahim

MAHKEMEDEN ARA KARAR: KOCAYA AYLIK 35 BİN TL NAFAKA

Yöneltilen ağır zina iddiaları karşısında sessizliğini koruyan Hukuk İşleri Başkanı kadının durumunu ve sunulan delilleri değerlendiren Aile Mahkemesi, kritik bir ara karara imza attı. Sunulan resmi kayıtları ve kamera delillerini inceleyen mahkeme, avukat kadının eşi Aytunç Ö.'ye aylık 35 bin lira tedbir nafakası ödemesine karar verdi. Taraf teşkilinin sağlandığı davanın görülmesine devam ediliyor.

Şüphelenen koca eşinin yasak aşkını belgeledi! Görüntüler hayli vahim

3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şüphelenen koca eşinin yasak aşkını belgeledi! Görüntüler hayli vahim - Son Dakika

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