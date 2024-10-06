Sur canisi Semih Çelik'in takıldığı sayfa erişime kapatıldı - Son Dakika
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Sur canisi Semih Çelik'in takıldığı sayfa erişime kapatıldı

Sur canisi Semih Çelik\'in takıldığı sayfa erişime kapatıldı

İki genç kadını vahşice katleden Sur Canisi Semih Çelik'i öven paylaşımlar yapıldığı ve Çelik'in sıkça kullandığı bir forum sayfası olduğu ortaya çıkan 'kereste.moe' isimli forum sayfası erişime kapatıldı.

06.10.2024 23:34
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İstanbul'da 19 yaşındaki Semih Çelik, kendi evinde önce Ayşenur Halil'i ardından Yedikule surlarında İkbal Gürpınar'ı vahşice katlettikten sonra surlardan atlayarak intihar etti. İnfiale neden olayın ardından, sapkın yayınlar yapan uygulamalar, forum sayfaları ve Youtube kanalları mercek altına alındı. Kereste.moe isimli forum sayfası da bu platformlardan biri olmuş, sayfadaki pek çok kullanıcı Sur Canisi Semih Çelik'i tanıdığını ifade ederek, övgü içerikli cümleler kurmuştu.

X platformunda yayılan haberlerin ardından Kereste.Moe isimli sayfa ile ilgili çok sayıda şikayet içeren paylaşımlar yapıldı. Paylaşımlarda Semih Çelik'in katlettiği İkbal Uzuner ve ailesiyle ilgili kan donduran paylaşımlar dikkat çekti. Öte yandan Sur Canisi Semih Çelik'in de bu siteye üye olduğu iddia edildi. Sitede paylaşılan bir yazıda 'Semih yalnız değilsin' ifadeleri dikkat çekmişti.

SKANDAL İÇERİKLERİN OLDUĞU SAYFA ERİŞİME KAPATILDI

Çok sayıda küfür içerikleri de yer alan forum sayfası, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellendi.

Semih Çelik, Teknoloji, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Sur, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sur canisi Semih Çelik'in takıldığı sayfa erişime kapatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • V. A.:
    Bunları bulun ne olur yalwarıyorum yorumumu 1 tane bu işin peşine düşebilecek bi insan da okumaz mı.. nolur şu sansürlü yerleri ben okudum, bulun bunları.. gereğini yapın.. 58 0 Yanıtla
  • Efruz Bozkurt:
    Nasıl bi nesil geliyor arkadan görün! İster kabul edin ister etmeyin, bunlar dinci bir hükümet ve her ahlaksızlığı dinin arkasına sığınarak gerçekleştiren dinci toplumdan nefret eden gençlerin dinden ahlaktan uzaklaşmasıyla oluyor. 41 11 Yanıtla
  • Mehmet Akın:
    İnstagramı kapatacağınıza bunları çok önceden kapatmanız gerekirdi, bu sayfa gibi neler var neler 28 2 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Bu siteye giren şahıslar tek tek yakalanıp gözaltına alınmalı 27 0 Yanıtla
  • sudem meliss:
    cehennemde Yanasın 27 0 Yanıtla
  • Simon Felix:
    Yaparsa Ak parti yapar diye diye yapmadıkları şey kalmadı insanlar tepki vermezse kimse hapse bile girmiyor artık… Hukuk Eğitim Adalet Ekonomi hepsini geçtim bu ülke Ak parti geldikten sonra Ahlakını kaybetti bu hükümetten sonra insanlar İslamdan soğudu bende dahilim Kızılay bile değersizleşti bu ülkede daha ne diyim uyumaya devam 15 12 Yanıtla
  • COŞKUN BARIŞ:
    Kanım dondu yorum yok 21 0 Yanıtla
  • tayfun müstecep:
    Bunları tespis edip a...... s...... lazım 20 0 Yanıtla
  • Ahmet Sağlık:
    Denecek söz kalmadı ne desek boş nasıl düzelecek bu nesil nereye gidiyoz acaba? Allah akıl fikir versin cümlemize. Rabbim sonumuzu hayır etsin. 19 0 Yanıtla
  • Ömer Ege Karaarslan:
    Bunlar insan olamaz bunlar başka bişey 19 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Sur canisi Semih Çelik'in takıldığı sayfa erişime kapatıldı - Son Dakika
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