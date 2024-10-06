Sur canisinin şokunu atlamadan 'Bari onu kurtaralım' çığlığı: Senin kafanı keserim - Son Dakika
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Sur canisinin şokunu atlamadan 'Bari onu kurtaralım' çığlığı: Senin kafanı keserim

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Türkiye, Fatih'te vahşi bir cinayete kurban giden İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in acısıyla yaşadığı şoku atlamadan sosyal medyada 'Bari onu kurtaralım' çığlığı yükseldi. Arda Baran Bayer isimli şahsın, takıntılı olduğu eski kız arkadaşını metro istasyonunda bıçaklamaya çalıştığı iddia edildi. Bayer'in vukuatları bununla da sınırlı kalmadı. Bıçaklı saldırıya ilişkin görüntüleri yayınlayan gazetecilere 'Senin kafanı keserim' şeklinde tehdit mesajları attığı öğrenildi.

06.10.2024 22:33  Güncelleme: 22:47
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Kamuoyunda infiale neden olan İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in 19 yaşındaki Semih Çelik tarafından katledilmesinin ardından sosyal medyada 'Bari onu kurtaralım' çığlığı yükseldi. Arda Baran Bayer isimli şahsın, metro istasyonunda takıntılı olduğu eski kız arkadaşını bıçaklamaya çalıştığı anları paylaşan kullanıcılar, şahsın yakalanması için çağrıda bulundu. Öte yandan Bayer'in haberi yapan gazetecilere de 'Senin kafanı keserim' şeklinde tehdit mesajları attığı öğrenildi.

Sur canisinin şokunu atlamadan 'Bari onu kurtaralım' çığlığı: Senin kafanı keserim

"YANINDAKİ KIZI BIÇAKLAMAYA KALKTI"

Sosyal medyaya düşen görüntülerde Arda Baran Bayer isimli şahsın, takıntılı olduğu eski kız arkadaşını bıçaklamaya çalıştığı iddia edilerek, görüntüler paylaşıldı. Paylaşılan görüntülerde Osmanbey metrosunda Bayer'in eski kız arkadaşını bıçaklamaya çalıştığı anlarda bir şahıs tarafından engellendiği görüldü. Engelleyen kişi olduğunu iddia eden şahıs, "Yanındaki kızı bıçaklamaya kalktı. Ben görüp bağırıp çağırınca benim de üstüme yürümeye kalktı, sonra geri kaçtı. Biz olmasaydık kızı bıçaklayacaktı" dedi. Bayer'in eski sevgilisini 5 aydır defalarca tehdit edip şiddet uygulayarak hayatı adeta zehir ettiği öğrenildi.

Sur canisinin şokunu atlamadan 'Bari onu kurtaralım' çığlığı: Senin kafanı keserim

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Görüntüler kısa süre içinde X'de yayılarak gündem oldu. Arda Baran Bayer'in şiddetine maruz kalan eski kız arkadaşının arkadaşları olduğu öğrenilen kullanıcılar, "Adı Arda Baran Bayer. Eski sevgilisine 5 aydır hayatı zindan ediyor. Defalarca tehdide, şiddete maruz kalan arkadaşımız korktuğu için şikayetçi olamıyor" paylaşımları yaptı.

Sur canisinin şokunu atlamadan 'Bari onu kurtaralım' çığlığı: Senin kafanı keserim

"SENİN KAFANI KESERİM"

Arda Baran Bayer'in, metro istasyonunda eski kız arkadaşını bıçaklamaya çalıştığı anlara ilişkin görüntülerin yayılmasının ardından, görüntüleri yayınlayan gazetecileri de tehdit ettiği öğrenildi. Bayer'in attığı mesajlarda 'Senin kafanı keserim' şeklinde tehditler savurması dikkat çekti.

Sur canisinin şokunu atlamadan 'Bari onu kurtaralım' çığlığı: Senin kafanı keserim
Sur canisinin şokunu atlamadan \'Bari onu kurtaralım\' çığlığı: Senin kafanı keserim

3-sayfa, Türkiye, Kurban, Hukuk, Yaşam, Bayer, Sur, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sur canisinin şokunu atlamadan 'Bari onu kurtaralım' çığlığı: Senin kafanı keserim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Son 22 yılda yetişen nesil 77 11 Yanıtla
  • Selami Karagülle:
    Erkekten arkadaş olmaz ancak koca olur Flört eden sonucuna katlanır 40 27 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Meclistekiler bunca yasa boşluğunu boşverip sokak köpeklerini ne yapsak diye toplanıyor. Evet sokaklar artık çok güvende. Çıkıp dolaşın. 48 0 Yanıtla
  • Selami Karagülle:
    Bu laik sosyete kesim akıllanmaz 13 28 Yanıtla
  • Şükrü null:
    son 35 yılda inanç zayıflığı ile yetişen bir nesil. 33 6 Yanıtla
  • Remzi Ozdemir:
    Polisimiz askerimizin jandarmımız yakalıyor Binbir güçlükle adaletet teslim ediyorlar Mahkemler suçluları salıyorlar ve biz bu eskiyalarla bu suçlularla sokakta otobuste trafikte her yerde bunlarla yaşamak zorunda kalıyoruz Avrupa Birliğine giricez diye uyum yasalarını bize dayatılar herkesin eli kolu bağlandı Belliki bizi AB ye almiyacaklar en azından kanunlarda değişiklik yapılsın 8 0 Yanıtla
  • Ahmet Kurtoğlu:
    idam 6 1 Yanıtla
  • Selami Karagülle:
    Ender Kervancıoğlu Köpeğine bakarsan Sanırım bu sizin cenahtan:))) 3 2 Yanıtla
  • ferhat eser:
    oğlanlara bak sen 3 0 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    Saldırgana vatandaş müdahale ettiğinde, suçlu duruma düşebileceğinden artık müdahale etmiyor.ayrıca bayanda sizden şikayetçı olabiliyor. 0 0 Yanıtla
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