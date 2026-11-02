Süresi geçmiş kanser ilaçlarını yenileyen şebekede 22 kişinin gözaltı sorgusu sürüyor - Son Dakika
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Süresi geçmiş kanser ilaçlarını yenileyen şebekede 22 kişinin gözaltı sorgusu sürüyor

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Süresi geçmiş kanser ilaçlarını yenileyen şebekede 22 kişinin gözaltı sorgusu sürüyor
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Süresi geçmiş kanser ilaçlarını yenileyen şebekede 22 kişinin gözaltı sorgusu sürüyor
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla 11 ilde düzenlenen operasyonda, süresi geçmiş kanser ilaçlarını yenileyip satan şebekeden 22 kişi gözaltına alındı. Hesaplarında 650 milyon TL hareket tespit edilen şüphelilerden ele geçirilen kutular İstanbul Emniyeti'nde sergilendi.

Son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarının ambalajlarını değiştirerek yeniden piyasaya süren ve yaklaşık 650 milyon liralık usulsüz işlem hacmine ulaşan şebekeye yönelik soruşturma devam ederken, ele geçirilen ilaç kutuları İstanbul Emniyeti'nde sergilendi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama ve el koyma kararı doğrultusunda harekete geçen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarının ambalaj ve kutularını değiştirerek yeniden piyasaya süren suç şebekesi tespit etmiş, ardından bu sabah 11 ilde operasyon düzenlemişti. Polis tarafından yapılan teknik ve fiziki takip ile MASAK raporları doğrultusunda, tespiti yapılan şüpheli şahısların hesaplarında yaklaşık 650 milyon TL hesap hareketi bulunduğu belirlenmişti. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda ilaç ve doküman, 300 bin TL, 54 bin Euro, 110 bin dolar nakit para, 110 gram altın, 5 bilezik, 3 altın ele geçirilmişti. Operasyonda 22 kişi gözaltına alınırken, şebeke üyelerinin suçtan elde ettiği değerlendirilen taşınır ve taşınmazlar ile banka hesaplarına el konulmuştu. 22 şüphelinin gözaltındaki sorguları sürerken, ele geçirilen ve tarihleri değişmiş ilaç kutuları İstanbul Emniyeti'nde sergilendi.

Kaynak: İHA
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı3. SayfaİstanbulSağlıkSon Dakika

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SON DAKİKA: Süresi geçmiş kanser ilaçlarını yenileyen şebekede 22 kişinin gözaltı sorgusu sürüyor - Son Dakika
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