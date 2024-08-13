Sarsıntı Türkiye\'den de hissedildi! Suriye\'nin Hama kentinde 5,2 büyüklüğünde deprem

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Suriye'nin Hama kenti 5,2 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Deprem Türkiye'de de birçok şehirden hissedildi.

SURİYE'DE 5,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Suriye'nin Hama kentinde saat 23.56'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Hatay'ın Yayladağı ilçesine 102,96 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.

KANDİLLİ: DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 5,5

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5,5 olarak açıkladı. Kandilli, sarsıntının yerin 9,6 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti.

DEPREM TÜRKİYE'DE ÇOK SAYIDA İLDE HİSSEDİLDİ

Yerin 19,38 kilometre derinliğinde gerçekleşen şiddetli sarsıntı Türkiye'de Adana, Hatay, Gaziantep ve Şanlıurfa illerinde hissedildi.