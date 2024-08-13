Sarsıntı Türkiye'den de hissedildi! Suriye'nin Hama kentinde 5,2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Sarsıntı Türkiye'den de hissedildi! Suriye'nin Hama kentinde 5,2 büyüklüğünde deprem

Sarsıntı Türkiye\'den de hissedildi! Suriye\'nin Hama kentinde 5,2 büyüklüğünde deprem

Suriye'nin Hama kentinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Hatay ve Gaziantep'te de hissedildi.

13.08.2024 00:11
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Suriye'nin Hama kenti 5,2 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Deprem Türkiye'de de birçok şehirden hissedildi.

SURİYE'DE 5,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Suriye'nin Hama kentinde saat 23.56'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Hatay'ın Yayladağı ilçesine 102,96 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.

Suriye'nin Hama kentinde 5,2 büyüklüğünde deprem

KANDİLLİ: DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 5,5

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5,5 olarak açıkladı. Kandilli, sarsıntının yerin 9,6 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti.

Suriye'nin Hama kentinde 5,2 büyüklüğünde deprem

DEPREM TÜRKİYE'DE ÇOK SAYIDA İLDE HİSSEDİLDİ

Yerin 19,38 kilometre derinliğinde gerçekleşen şiddetli sarsıntı Türkiye'de Adana, Hatay, Gaziantep ve Şanlıurfa illerinde hissedildi.

Gaziantep, Deprem, Suriye, Hatay, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sarsıntı Türkiye'den de hissedildi! Suriye'nin Hama kentinde 5,2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Ömer Kahraman: Mardinden de hissettik 2 0 Yanıtla
  • Serkan Beyhan: Gelmiş geçmiş olsun 2 0 Yanıtla
  • Adam eve: urfadayiz bizim yanı başımızda sallandı Urfa sanki şehir değil 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Sarsıntı Türkiye'den de hissedildi! Suriye'nin Hama kentinde 5,2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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