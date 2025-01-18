Suriyelilerin dönüşüne isyan eden esnaftan yeni video: Kara kara düşünüyorum - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Suriyelilerin dönüşüne isyan eden esnaftan yeni video: Kara kara düşünüyorum

Geniş Video İzle

Esad'ın kaçışı sonrası Türkiye'den Suriye'ye dönüşler başladı. Suriyelilerin ülkelerine dönmeye başlamasının ardından eleman sorunu yaşayan bir tekstilcinin videosu viral olmuştu. Eleman sorunundan yakınmaya devam eden tekstil esnafının "Arkam iş dolu dikmeye adam bulamıyorum. Kara kara düşünüyorum" dediği görüntülere yorum yağıyor.

18.01.2025 14:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesi ve Beşar Esad'ın ülkeden kaçmasının ardından Türkiye'de sığınmacı durumunda olan milyonlarca Suriyelinin önemli bir bölümü vatanlarına dönmeye başladı. Suriyelilerin gidişinin en çok etkilediği sektörlerden biri de tekstil oldu. İstanbul'da tekstil atölyesi işleten bir vatandaşın isyanı sosyal medyada gündem olmuştu.

"YABANCILAR GİTTİ, TEKSTİL BİTTİ"

Sosyal medyadan paylaştığı video ile yaşadığı eleman sıkıntısını dile getiren tekstilci vatandaşın "Arkadaşlar, yabancılar gitsin dediniz, yabancılar gitti. 2 kişiyle iş yapıyoruz. 5 tane makine boş. 5 yabancı gitti, bu mallar da elimde kaldı. Yabancılar gitti, tekstil de bitti" ifadelerini kullandığı video günlerce konuşulmuştu.

"ADAM BULAMIYORUM"

Aynı tekstil esnafının son görüntüleri de yine gündem oldu. "Arkam iş dolu dikmeye adam bulamıyorum" diyen esnaf, paylaştığı videoda şunları söyledi:

"Kara kara düşünüyorum. Bunları kimle dikeceğim? Bunları haftaya kadar nasıl yetiştirip bitireceğim? İlan astım, biri de gelip 'Eleman lazım mı?' diye sormuyor. Bu yabancılar gittikten sonra kimse gelip sormuyor 'Eleman lazım mı?' diye."

SÖZLERİNE YORUM YAĞDI

Esnafın sözleri sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. Bazı kullanıcılar "Adam gibi maaş ver eleman bulursun" yorumunu yaptı.

Suriyelilerin dönüşüne isyan eden esnaftan yeni video: Kara kara düşünüyorum

Sosyal Medya, Türkiye, 3-sayfa, Suriye, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Suriyelilerin dönüşüne isyan eden esnaftan yeni video: Kara kara düşünüyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Kara kartal null:
    insanların hakettiği maasi verirsen kuyruk olur dükkanın önünde 27 2 Yanıtla
  • Mustafa Yildiz:
    Suriyeliler Gitdi Darısı SELANIK Göçmenlerine 8 16 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    22100tlye ancak benim gibi fakir ama gururlu birini bulabilirsiniz. başka hiç kimse kolay kolay çalışmaz 7 2 Yanıtla
  • Sezgin Altınbaş:
    Sigortasını yap işçinin,35 bin lira parasını ver çalışsın. 4 0 Yanıtla
  • D Celik:
    yalan 1 0 Yanıtla
  • Mehmet:
    DÜN SURİYELİLERİ BEDAYA SSK SIZ CALIŞTIRACAZ DİYE KENDİ VATANDAŞINIZI İŞTEN ATINIZ BUGÜNDE KENDİ VATANDAŞINA MUHTAÇ KALDIN..AZ BİLE SİZE BU.KESİNLİKLE MİLLET SURİYELİLERDEN BOŞALAN İŞE GİTMEMELİ.. 0 0 Yanıtla
  • Orhan Ceylan:
    Alıştın üç kuruşa sigortasız adam çalıştırmaya beter ol 0 0 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    az kazan yerli ve milli vatandaş çalıştır . 0 0 Yanıtla
  • Recep Bayram:
    insanlara hakkını vermek zormu geliyor birde siz kendinizi onların yerine koyun 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:16 Bakan Fidan’dan Gazze mesajı: Bazılarının istemediği bu adım artık atılmalı Bakan Fidan'dan Gazze mesajı: Bazılarının istemediği bu adım artık atılmalı
12:17 Kamuya ait binlerce araç satışa çıkarıldı Kamuya ait binlerce araç satışa çıkarıldı
12:08 Reza Zarrab, Miami’de evlendi Düğüne katılan isimler bomba Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan isimler bomba
11:27 İsrail ateşkes onayının ardından serbest bırakılacak 735 kişinin listesini yayınladı İsrail ateşkes onayının ardından serbest bırakılacak 735 kişinin listesini yayınladı
11:15 Kan donduran iddia: 5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler Kan donduran iddia: 5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler
16:49 Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’den ayrılan yıldız futbolcuyu anında kaptı Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den ayrılan yıldız futbolcuyu anında kaptı
16:39 Bankalardan sürpriz ATM kararı Limitler değişti Bankalardan sürpriz ATM kararı! Limitler değişti
16:38 Gupse Özay’ın babası, Apple’a dava açtı Gupse Özay'ın babası, Apple'a dava açtı!
16:33 Pakistan’ın eski Başbakanı İmran Han’a 14 yıl hapis cezası verildi Pakistan'ın eski Başbakanı İmran Han'a 14 yıl hapis cezası verildi
16:32 Trabzonspor’un genç yıldızı, antrenmanda elini kırdı Trabzonspor'un genç yıldızı, antrenmanda elini kırdı
16:23 Evlilik kredisinde talep patlaması yaşanıyor Evlilik kredisinde talep patlaması yaşanıyor
16:14 ABD’de bulunan dünyanınn en büyük elektrik santralinde yangın çıktı ABD'de bulunan dünyanınn en büyük elektrik santralinde yangın çıktı
16:09 Sürpriz iddia: Icardi yeniden baba oluyor Sürpriz iddia: Icardi yeniden baba oluyor
16:04 İsrail Savaş Kabinesi, Gazze’de ateşkes anlaşmasını onayladı İsrail Savaş Kabinesi, Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı
16:02 Haberler.com CEO’su Sümeyra Teymur: “Sosyal Medya Toplumsal Algılarımızı Yönlendiriyor“ Haberler.com CEO'su Sümeyra Teymur: "Sosyal Medya Toplumsal Algılarımızı Yönlendiriyor"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2025 14:29:32. #1.13#
SON DAKİKA: Suriyelilerin dönüşüne isyan eden esnaftan yeni video: Kara kara düşünüyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.