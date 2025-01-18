Suriyelilerin dönüşüne isyan eden esnaftan yeni video: Kara kara düşünüyorum

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Icardi bir kez daha baba mı oluyor?

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesi ve Beşar Esad'ın ülkeden kaçmasının ardından Türkiye'de sığınmacı durumunda olan milyonlarca Suriyelinin önemli bir bölümü vatanlarına dönmeye başladı. Suriyelilerin gidişinin en çok etkilediği sektörlerden biri de tekstil oldu. İstanbul'da tekstil atölyesi işleten bir vatandaşın isyanı sosyal medyada gündem olmuştu.

"YABANCILAR GİTTİ, TEKSTİL BİTTİ"

Sosyal medyadan paylaştığı video ile yaşadığı eleman sıkıntısını dile getiren tekstilci vatandaşın "Arkadaşlar, yabancılar gitsin dediniz, yabancılar gitti. 2 kişiyle iş yapıyoruz. 5 tane makine boş. 5 yabancı gitti, bu mallar da elimde kaldı. Yabancılar gitti, tekstil de bitti" ifadelerini kullandığı video günlerce konuşulmuştu.

"ADAM BULAMIYORUM"

Aynı tekstil esnafının son görüntüleri de yine gündem oldu. "Arkam iş dolu dikmeye adam bulamıyorum" diyen esnaf, paylaştığı videoda şunları söyledi:

"Kara kara düşünüyorum. Bunları kimle dikeceğim? Bunları haftaya kadar nasıl yetiştirip bitireceğim? İlan astım, biri de gelip 'Eleman lazım mı?' diye sormuyor. Bu yabancılar gittikten sonra kimse gelip sormuyor 'Eleman lazım mı?' diye."

SÖZLERİNE YORUM YAĞDI

Esnafın sözleri sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. Bazı kullanıcılar "Adam gibi maaş ver eleman bulursun" yorumunu yaptı.