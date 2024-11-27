Suriyelilerin dükkanına girip ruhsat soran belediye başkanına soğuk duş

orhan akyüz:

sayın başkan niye şaşırıyorsunuz ki milyonluk arabalarla motosikletler le gezen asgari ücret le çalışan vatandaşlara görede gayet dolgun bir maaş alan vatandaşa böcekmiş gibi bakan zabıta memurları nı toplayıp ne iş yaptıklarını bir sorsanız o Suriye li vatandaşın hiçbir suçu yok suçlu olan sizin işini hakkıyla yapmayan çalışma arkadaşlarınız bence.