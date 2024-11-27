Suriyelilerin dükkanına girip ruhsat soran belediye başkanına soğuk duş - Son Dakika
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3.Sayfa

Suriyelilerin dükkanına girip ruhsat soran belediye başkanına soğuk duş

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İstanbul Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Suriyelilerin işlettiği dükkana girdi. Başkan Bahadır, dükkanı işleten şahsa ''Her şeyi satıyorsun gördüğüm kadarıyla. Ruhsatın var mı?'' sorusunu yöneltti. Dükkan sahibi ''Hayır yok'' cevabını verince Başkan Bahadır kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

27.11.2024 12:01
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İlçedeki denetimlere zaman zaman bizzat katılan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, son olarak Suriyelilere ait bir işletmede yaşadıklarıyla adından söz ettirdi.

"RUHSATIN VAR MI?"

Denetim esnasında dükkanı işleten şahsa "Her şeyi satıyorsun gördüğüm kadarıyla. Ruhsatın var mı?" sorusunu yönelten Başkan Bahahır, "Hayır yok" cevabını alınca kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

"BAK KAPATIRLAR AMA"

Daha sonra Suriyeli esnafa başvuru yaparak ruhsat alması gerektiğini ifade eden Başkan Bahadır, "Bak kapatırlar ama. En kısa zamanda ruhsat işini çöz tamam mı?" diyerek dükkandan ayrıldı.

Suriyelilerin dükkanına girip ruhsat soran belediye başkanına soğuk duş

Hakan Bahadır, Bahçelievler, İstanbul, Politika, 3-sayfa, Suriye, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Suriyelilerin dükkanına girip ruhsat soran belediye başkanına soğuk duş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Gökhan Güler:
    gariban bir Türk olsaydı şimdiye kilit vurmuştular. hakkim haramdir. 46 3 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Onlar bizim kardeşimiz 6 28 Yanıtla
  • deyvani10 :
    ama ama onlar bizim din kardeşimiz. nerde lan bu adalet eşitlik kardeşlik nereye kayboldu 23 1 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Biz onların vergisini maaşını eğitimini işini sağlık giderlerini karşılıyoruz nede olsa Bizim gibi kerizler sağolsun yeterki EKEPENİN 1 oyu azalmasın 10 1 Yanıtla
  • Mehmet Eroğlu:
    Neyin şaşkınlığı acaba? Baltık ülkesinde sanıyor kendini heralde. 8 0 Yanıtla
  • SnOW gRaiN:
    ulke yol gecen hani oldu cok yazik 3 0 Yanıtla
  • Aa:
    biz niye şaşırmadık bu işe 0 0 Yanıtla
  • orhan akyüz:
    sayın başkan niye şaşırıyorsunuz ki milyonluk arabalarla motosikletler le gezen asgari ücret le çalışan vatandaşlara görede gayet dolgun bir maaş alan vatandaşa böcekmiş gibi bakan zabıta memurları nı toplayıp ne iş yaptıklarını bir sorsanız o Suriye li vatandaşın hiçbir suçu yok suçlu olan sizin işini hakkıyla yapmayan çalışma arkadaşlarınız bence. 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Bodur:
    türk olsadi yaka paca disari atarlardi 0 0 Yanıtla
  • Ali Akkaya:
    akp nin tek yaptigi türkleri bu ulkeden tiskindirmek akp git artik git artik istenmiyorsun. giiiiiiiiittt 0 0 Yanıtla
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