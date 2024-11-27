Sürpriz evlilik teklifleri bazı zamanlarda istenmeyen şekilde sonuçlanabiliyor. Bunun son örneğini eline çiçek alarak sokak ortasında sevdiği kıza evlilik teklif eden gencin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinde gördük.
Görüntülerde gencin ellerindeki çiçeklerle diz çöktüğü ve evlilik teklif ettiği görülüyor. Ancak o esnada olaya dahil olan üçüncü kişinin yaptıkları süreci bambaşka bir yere taşıdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Sürpriz evlilik teklifi hiç beklenmedik bir şekilde son buldu - Son Dakika
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