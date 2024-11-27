Sürpriz evlilik teklifi hiç beklenmedik bir şekilde son buldu

3.Sayfa

Görüntüler dehşete düşürdü! 4 pazarcı bir müşteriyi terazi kefesi ile darp etti

Sürpriz evlilik teklifleri bazı zamanlarda istenmeyen şekilde sonuçlanabiliyor. Bunun son örneğini eline çiçek alarak sokak ortasında sevdiği kıza evlilik teklif eden gencin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinde gördük.

OLAYA ÜÇÜNCÜ KİŞİ DAHİL OLDU

Görüntülerde gencin ellerindeki çiçeklerle diz çöktüğü ve evlilik teklif ettiği görülüyor. Ancak o esnada olaya dahil olan üçüncü kişinin yaptıkları süreci bambaşka bir yere taşıdı.