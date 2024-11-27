Sürpriz evlilik teklifi hiç beklenmedik bir şekilde son buldu - Son Dakika
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Sürpriz evlilik teklifi hiç beklenmedik bir şekilde son buldu

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Sokak ortasında dizlerinin üzerine çöken bir genç ellerinde çiçeklerle kız arkadaşına evlilik teklif etti. O esnada olaya dahil olan başka bir kişi, evlilik teklif eden gence saldırdı. Tüm bu olan biteni kameralar anbean kaydetti.

27.11.2024 17:18
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Sürpriz evlilik teklifleri bazı zamanlarda istenmeyen şekilde sonuçlanabiliyor. Bunun son örneğini eline çiçek alarak sokak ortasında sevdiği kıza evlilik teklif eden gencin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinde gördük.

OLAYA ÜÇÜNCÜ KİŞİ DAHİL OLDU

Görüntülerde gencin ellerindeki çiçeklerle diz çöktüğü ve evlilik teklif ettiği görülüyor. Ancak o esnada olaya dahil olan üçüncü kişinin yaptıkları süreci bambaşka bir yere taşıdı.

Sürpriz evlilik teklifi hiç beklenmedik bir şekilde son buldu

Evlilik, 3-sayfa, Genel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sürpriz evlilik teklifi hiç beklenmedik bir şekilde son buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Gökhan deniz:
    Durup durup 2 yıllık eski videoları yeni haber diye paylaşıyorsunuz , yapacak haber mı bulamıyorsunuz 6 0 Yanıtla
  • Erdem Çetinkaya:
    Yapacağınız haberin taaaaaaa!!!! 4 0 Yanıtla
  • Gazi 46:
    Adam cicegi birakmamis helalll 3 0 Yanıtla
  • MERAK Ettiğimden?:
    Bu işte bir iş var gibi kız sanki üzülmüş gibi 1 1 Yanıtla
  • Ceyhun Karaten:
    dayak yemiş 0 2 Yanıtla
  • Emre Akcay:
    Adam da adama aşık sanırım 1 0 Yanıtla
  • Crazy67 null:
    adam çiçekle vura vura dövdü ya la 1 0 Yanıtla
  • Erdem Çetinkaya:
    Millet kafayı yedi 1 0 Yanıtla
  • Semih Öz:
    romantik adam çiçeğidir bırakmıyor :) 1 0 Yanıtla
  • Murat Usta:
    Çiçekler yazık oldu ya geri de verilmez şimdi adam zarar etmiş :) 1 0 Yanıtla
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