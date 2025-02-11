Sürücüler dikkat! Bunları yapan hapis yatacak - Son Dakika
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Sürücüler dikkat! Bunları yapan hapis yatacak

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Meclis'e gelmesi beklenen yeni yargı paketiyle trafik cezalarına hapis geliyor. Buna göre kaza yapıp kaza mahallinden kaçanlar, ehliyetsiz araç kullananlar ve zorla ulaşım araçlarının hareketini engelleyenlere yönelik cezalar artıyor, hatta bazı durumlarda hapis cezası da alabilecek.

11.02.2025 07:45  Güncelleme: 07:54
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Yeni yargı düzenlemesiyle, trafik suçlarına yönelik cezaların artırılması, hapis cezası uygulanması ve ehliyete el koyma işlemlerinin kapsamının genişletilmesi planlanıyor.

Türkiye gazetesinin haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla ortaya çıkan Yargı Reformu Strateji Belgesi çerçevesinde yapılacak yasal değişikliklerin detayları netleşmeye başladı. Bu belgede belirtilen ilk hedef, cezasızlık algısının ortadan kaldırılmasına yönelik atılacak adımlar olacak. Elde edilen bilgilere göre, bazı trafik suçlarına yönelik cezalar artırılacak ve caydırıcılığı artırmaya yönelik yeni düzenlemeler getirilecek.

KAZA YAPIP KAÇANLARA YÖNELİK CEZALAR ARTIRILACAK

Özellikle, kaza yapıp kaçanlar, ehliyetsiz araç kullananlar ve ulaşım araçlarının hareketini engelleyenlere yönelik cezalar daha da ağırlaştırılacak. Şu anda kaza yapıp kaçan sürücülere 2 bin 170 lira para cezası uygulanıyor ve 20 ceza puanı kesiliyor. Ancak bu kişiler, kazadan sonra gelerek suçlarını itiraf etseler bile, aradan geçen zaman nedeniyle alkollü olup olmadıkları anlaşılmadığından caydırıcı bir ceza alamıyorlar. Bu durum göz önünde bulundurularak, kaza yapıp kaçanların tespit edilmesi halinde ehliyetlerinin uzun süreli olarak alınması, para cezalarının artırılması ve bazı durumlarda hapis cezası verilmesi planlanıyor.

Sürücüler dikkat! Bunları yapan hapis yatacak

Güvenlik, 3-sayfa, trafik, Hukuk, Yaşam, Yargı, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sürücüler dikkat! Bunları yapan hapis yatacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • oktay sayar:
    ilkokul ve liselerde trafik derslerini ve bilgisini artırmak lazım ,eğitim şart 91 3 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Kaza yapıp kaçmanın cezası para ile ölçülmemeli direk ehliyeti alıp hapis cezası verilmeli.. 20 bin lira ceza 30 bin lira geliri olana ağır 200 bin lira geliri olana hafif gelir . Hapis ve ehliyet alınma cezası herkse caydırıcı olur sanırım. 70 2 Yanıtla
  • Emre ÖZER:
    Kimler kimler dışarıda cirit atıyor 55 0 Yanıtla
  • fikret :
    Burası Türkiye Hiç Bşy Olmaz İyi bir Avukat Veya Savcı Tanıyorsanız Hiç Bşy Olmaz.. 47 3 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Yine hâlâ bazı durumlarda diyorsunuz demekki doğru dürüst bir yasa olmayacak bence en ufak bir durumda ceza evi gözüküyor demelisiniz. 24 2 Yanıtla
  • Alparslan:
    ee kaza yapıp kacanlara bakioz çoğu ya zengin kesmin ya da siyasi kesminncevreleri olay yerinden kacmakla kalmio hepsi ABD'ye gidio neyducu?? 23 0 Yanıtla
  • ramazan yazar:
    kacmasin karsi taraf gelsin vursun 14 0 Yanıtla
  • Ayhan Karakuş:
    Ülkede en büyük sıkıntı uyuşturucu nolursunuz anne babaların gözyaşlarını dindiririn Ülkemizde uyuşturucu almış başını gidiyor 10 2 Yanıtla
  • Hasan Koç:
    inşallah en kısa zamanda meclisten geçsin 3 1 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Trafil magandalarini da ceza istiyoruz basta motorcular olmak uzere 0 0 Yanıtla
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