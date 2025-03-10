Survivor'da eşi benzeri görülmemiş olay - Son Dakika
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3.Sayfa

Survivor'da eşi benzeri görülmemiş olay

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Dominik Cumhuriyeti'nde çekilen Survivor 2025 yarışmasında beklenmedik bir olay yaşandı. Yarışmacıların adada, kendi elleriyle inşa ettikleri evler, Turizm Bakanlığı tarafından kaçak yapı oldukları gerekçesiyle yıkıldı. Bu gelişme, hem yarışmacıları hem de izleyicileri şaşkına çevirdi.

10.03.2025 12:23  Güncelleme: 12:34
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Uzun yıllardır büyük bir ilgiyle takip edilen Survivor, her sezonu ile seyirciyi ekran başına kilitliyor. Geçtiğimiz sezon hırsızlık skandalı ile sarsılan Survivor bu kez de farklı bir olayla gündem oldu.

Survivor 2025'in bu sezonunda Dominik Turizm Bakanlığı devreye girdi. Bakanlık, yarışmacıların adada yaptıkları evlerin "kaçak yapı" oldukları gerekçesiyle, söz konusu evlere el koydu ve yıkım işlemi başlattı. Adada yarışmacıların sahile yaptığı yapılar yıkıldı.

Survivor'da eşi benzeri görülmemiş olay

"PINAR ŞÜPHELENİYORUM"

Evini yapmak için çok uğraşan Sema üzülerek "Seslerden uyandım, evimi yıkmaya geldiler. Adaya ilk geldiğimiz gün başladım ama bugün evimi yıktılar. Turizm Bakanlığının sahilden görünmesine izin vermediği bir durumdaymış bu. Şikayet ettiler, kesin Pınar'dan şüpheleniyorum. 2.5 ayımı verdim çünkü. Şimdi yeni bir ev yapacağım" dedi.

Survivor'da eşi benzeri görülmemiş olay

"MORALİM ÇOK BOZUK"

Batuhan'ın da evi yıkıldı ve yarışmacı gözyaşlarını tutamadı. Batuhan, "Vallahi moralim bozuk, motivasyonum çok düşük. Sonra dediler ki ev sahilden çok gözüküyor, bunun yıkılması gerekiyor. Birden geldiler, kepçeyi vurdular. Kafamı dinleyebildiğim, şuradan kaçabildiğim bir ev olmuştu ama yıkıldı. Beni üzen asıl şey evin yıkılışını izlerken kimse yanımda yoktu" dedi.

Survivor'da eşi benzeri görülmemiş olay
Survivor\'da eşi benzeri görülmemiş olay

Dominik Cumhuriyeti, Televizyon, 3-sayfa, Turizm, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Survivor'da eşi benzeri görülmemiş olay - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • levent aydın:
    sahtekar acur 35 5 Yanıtla
  • Serkan Çopur:
    Arkadaş ne büyük haber 18 0 Yanıtla
  • Dünya Oyuncusu:
    Hahahhaah! Yahu bizimkiler oraya bile gidip kaçak ev yapmışlar. Eee.. Ev fiyatları bu kadar pahalı olursa, olacağı bu. Artık ev almak imkansız. Anadan babadan kalırsa ancak işte.. 12 5 Yanıtla
  • 145353:
    yav şaşırmış bunlar ya 10 0 Yanıtla
  • Necati Çolak :
    Eyvah çok büyük bir olay ülke ekonomisi çöktü 7 1 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Gazi mahallesi veya Sarıyer ormanları sandılar gece kondu yapıp evim diyor birde 2 gün sonra çıkmaz yerleşirler di belki de 6 1 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Bizim millet alışık gece kondu yapmaya 5 1 Yanıtla
  • velibaba1.2.3:
    adama zorla adayı aldıracaklar la ?? 4 0 Yanıtla
  • levent deliceo:
    Türkiye ile karıştırmış bizim çocuklar. Bekleyin belki imar affı gelir. Yapı kayıt belgesini aldın mı çık üstüne iki kat daha. Dominik de malın olsun! 4 0 Yanıtla
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