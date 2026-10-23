Susurluk'ta kömür yüklü tırın dorsesi yandı, sürücünün müdahalesi çekiciyi kurtardı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde otoyolda seyir halindeki kömür yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Sürücünün çekiciyi dorseden ayırması, yangının büyümesini önledi.

Edinilen bilgiye göre, 22 Ekim Perşembe günü saat 20.17 sıralarında gelen ihbar üzerine Karesi Grup Amirliği'nden 2 araç ve 5 personel olay yerine sevk edildi. 22 LU 530 plakalı dorsede çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın sırasında sürücünün 22 LN 002 plakalı çekiciyi dorseden ayırması sayesinde çekici zarar görmedi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında dorse ve içerisindeki kömür yükünde maddi hasar meydana geldi.