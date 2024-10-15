Swinger partilerine katıldığı sevgilisinin kızına tecavüz eden muhtar ve annenin cezası belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Swinger partilerine katıldığı sevgilisinin kızına tecavüz eden muhtar ve annenin cezası belli oldu

Swinger partilerine katıldığı sevgilisinin kızına tecavüz eden muhtar ve annenin cezası belli oldu

Konya'da birlikte yaşadığı ve swinger partilerine katıldığı kadının kızına tacavüz edip, cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını telefonuna kaydeden mahalle muhtarı Murat Mızırak ile kayıtları yaptığı öne sürülen anne Meral A.'nın yargılandığı davada karar çıktı.

15.10.2024 19:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da yaşanan ve aylar önce ortaya çıkan olay tüm detaylarıyla mide bulandırmıştı. Konyalı muhtar, birlikte yaşadığı ve swinger partilerine katıldığı kadının kızına cinsel istismarda bulundu. Cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını telefonuna kaydeden sapık muhtara, anne Meral A. yardım etti. Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde haklarında açılan davada yargılanan sapık çift ile ilgili mahkeme kararını verdi.

OLAY MUHTAR İÇİN YAPILAN SUÇ DUYURUSUYLA ORTAYA ÇIKTI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'na Selçuklu ilçesindeki bir mahallenin muhtarı evli ve 1 kız çocuk babası Murat Mızırak'ın, S.A. adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu yönünde suç duyurusu yapıldı. Bunun üzerine başlatılan soruşturmada S.A.'nın anne ve babasının boşandığı, annesi Meral A.'nın da muhtar Mızırak ile birlikte yaşadıkları belirlendi. Mızırak ve Meral A., 18 Şubat'ta gözaltına alındı. Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Murat Mızırak'ın el konulan telefonundaki incelemede, S.A. ile birlikte cinsel içerikli fotoğraf ve videolara rastladı.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

S.A., o dönem soruşturma aşamasında Çocuk İzleme Merkezi'nde alınan ifadesinde, 17 yaşında olduğunu, Murat Mızırak'ın istismarlarının 3 yıldır aralıklarla devam ettiğini söyledi. S.A. ifadesinde, Murat Mızırak'tan şikayetçi olmadığını belirtti. Meral A. ise o dönemdeki ifadesinde, "Murat Mızırak ile yaklaşık 2018 yılında tanıştık. Ara sıra swinger partilerine katılıyorduk. Çekilen fotoğraflardan herhangi bir bilgim yok" diye konuştu.

"FOTOĞRAFLARIN BİRÇOĞUNU ANNESİ ÇEKTİ"

Muhtar Murat Mızırak da ifadesinde S.A. ile ilişkiye girdiğini itiraf ederek, "Telefonumda çıkan fotoğrafların birçoğunu annesi çekti. Fotoğraflardan bilgisinin olmamasının imkanı yok" dedi. Muhtar Mızırak ve anne Meral A. tutuklandı.

HİÇBİR İNDİRİM UYGULANMADI

Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde haklarında açılan davada mahkeme heyeti 4'üncü duruşmada S.A.'nın annesi ve sevgilisi muhtar hakkında kararını verdi. Heyet, hiçbir indirim uygulamadığı anne Meral A. ve sevgilisi muhtar Murat Mızırak'a, 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 30'ar yıl, 'Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içerir ürünlerin üretiminde çocukların kullanılması' suçundan 9 yıl 4 ay 15'er gün, ayrıca Mızırak'a 'Müstehcenlik' suçundan da 7 yıl 6 ay hapis cezası veridi. Meral A. ile Murat Mızırak 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise beraat etti

3-sayfa, Toplum, Konya, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Swinger partilerine katıldığı sevgilisinin kızına tecavüz eden muhtar ve annenin cezası belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (29)

  • Selami Karagülle:
    İsviçreden aldığımız medeni kanununun vermiş olduğu mahkeme kararı hala savunun 83 51 Yanıtla
  • Kenan Yildiz:
    yaşasın cumhuriyet yaşasın özgürlük kadın hakları cumhuriyetin çocukları ülkece ahlaki çöküntü yaşıyoruz acilen sistemin değişmesi lazım özellikle eğitim ve adalet sisteminde 68 26 Yanıtla
  • Ahmet Duran CELIK:
    Modern laik bireyleri rahat bırakın 41 31 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Dolu dolu Anadolu :) 68 4 Yanıtla
  • ferhat eser:
    köylü swincirin efendisidir 49 11 Yanıtla
  • rifat ercan Atalay:
    Bu Muhtarlar ne iş yaparlar? Verilen maaşlara yazık. Milletvekili ve Muhtar maaşlarını kesicen, emekli dahi yapmican. Zaten 1000 katı avanta parayla ömür boyu gecinirler. 47 0 Yanıtla
  • Samet Aldemir:
    9 yıl hapis vermiş adaletimiz 32 4 Yanıtla
  • Savaş Özcan:
    Bütun köy tren yapmis, napiyonuz lan siz? 31 3 Yanıtla
  • Yaşar hikmet:
    yuhhh bu nedir. Bunlar hep Hadis-i Tarikat dini ile insanların beynini yıkamaktan oluyor 19 12 Yanıtla
  • Yusuf:
    Bunlarin caninalinmali 13 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:53 Swinger partilerine katıldığı sevgilisinin kızına tecavüz eden muhtar ve annenin cezası belli oldu Swinger partilerine katıldığı sevgilisinin kızına tecavüz eden muhtar ve annenin cezası belli oldu
19:13 Eylem Tok’un oğlu Timur Cihantimur iade edilecek mi ABD Mahkemesinden karar Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur iade edilecek mi? ABD Mahkemesinden karar
19:08 Rojin’in cansız bedenini bulan işçi konuştu Rojin'in cansız bedenini bulan işçi konuştu
17:57 Kredi kartlarından Savunma Sanayii Fonu’na kesinti içeren yasa teklifi geri çekildi Kredi kartlarından Savunma Sanayii Fonu'na kesinti içeren yasa teklifi geri çekildi
09:44 Kuzey Kore, Güney Kore ile bağlantıyı sağlayan yolları havaya uçurdu Kuzey Kore, Güney Kore ile bağlantıyı sağlayan yolları havaya uçurdu
09:39 ABD’de bir adamın ücretsiz aldığı derin dondurucudan 19 yıldır kayıp olan genç kıza ait ceset parçaları çıktı ABD'de bir adamın ücretsiz aldığı derin dondurucudan 19 yıldır kayıp olan genç kıza ait ceset parçaları çıktı
09:38 İzlanda’ya gol atan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz’i salladı İzlanda'ya gol atan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz'i salladı
09:31 Vergi yüzsüzleri bugün kamuoyu ile paylaşılacak Vergi yüzsüzleri bugün kamuoyu ile paylaşılacak
09:28 Amerikalı şarkıcı Olivia Rodrigo, şarkı söylediği sırada sahnede ilginç bir kaza yaşadı Amerikalı şarkıcı Olivia Rodrigo, şarkı söylediği sırada sahnede ilginç bir kaza yaşadı
09:25 Sefo’dan Dilan Polat’a kafa karıştıran cevap: Kaçak göçek dinle Sefo'dan Dilan Polat'a kafa karıştıran cevap: Kaçak göçek dinle
09:18 Altın yatırımcısı FED’in faiz kararı öncesi yön arayışında Altın yatırımcısı FED'in faiz kararı öncesi yön arayışında
09:13 Hatay’da öldü sanılan kadın gasilhanede canlandı Hatay'da öldü sanılan kadın gasilhanede canlandı
08:57 Montella, 4-2’lik İzlanda zaferi sonrası gelecek hedefini açıkladı Montella, 4-2'lik İzlanda zaferi sonrası gelecek hedefini açıkladı
08:47 Konserinde saldırıya uğrayan Murat Boz’dan açıklama Konserinde saldırıya uğrayan Murat Boz'dan açıklama
08:40 Komiseri bıçaklayan uyuşturucu bağımlısı bacaklarından vurularak etkisiz hale getirildi Komiseri bıçaklayan uyuşturucu bağımlısı bacaklarından vurularak etkisiz hale getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2024 21:28:39. #1.13#
SON DAKİKA: Swinger partilerine katıldığı sevgilisinin kızına tecavüz eden muhtar ve annenin cezası belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.