'Tablet Reis' cinsiyet mi değiştiriyor? 7 saatlik ameliyata girecek - Son Dakika
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'Tablet Reis' cinsiyet mi değiştiriyor? 7 saatlik ameliyata girecek

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Yıllar önce tablet kutusundan çıkan hıyarla çektiği video sayesinde sosyal medyada ''Tablet Reis'' olarak tanınan Onurcan Güzel, dikkat çeken bir açıklamayla yeniden gündeme geldi. Çocuk yaşta tanınan ve geçtiğimiz yıllarda geçirdiği değişimle adından söz ettiren Onurcan'ın cinsiyet değiştirme ameliyatı olacağı iddia edildi.

14.04.2025 08:51  Güncelleme: 08:59
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İnternetin unutulmaz fenomenlerinden biri olan Onurcan, 8 yıl önce çektiği bir tablet açılım videosuyla adını geniş kitlelere duyurmuştu. Onurcan'ın o unutulmaz videodaki haliyle hatırlasa da genç fenomen, zamanla farklı bir imaj oluşturdu.

TARZIYLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Yıllar sonra sosyal medyadaki paylaşımlarıyla yeniden gündeme gelen "Tablet Reis", giyim tarzı ve saçları dikkat çekmişti. Yeni tarzına ilişkin açıklama yaptığı bir video çekerek Gothic tarz giyindiğini söyledi. Yaşadığı acı dolu hayatı geçtiğimiz günlerde ilk kez anlatan "Tablet Reis", genetik bir rahatsızlık nedeniyle çalışamadığını ve halasının emekli maaşı ile geçindiklerini açıkladı.

'Tablet Reis' cinsiyet mi değiştiriyor? 7 saatlik ameliyata girecek

CİNSİYET DEĞİŞTİRECEK İDDİASI

Onurcan Güzel, en son dövmeli haliyle gündeme gelmişti. Son açıklamasında 7 saat sürecek bir ameliyata gireceğini belirten Güzel, "Şuna karar verdim, bu benim hayatım. O yüzden de bir ameliyata giriyorum ve istediğim bedene, istediğim ruha kavuşuyorum. Biliyorum, beni destekleyen abim, halam ve sizler varsınız." dedi.

'Tablet Reis' cinsiyet mi değiştiriyor? 7 saatlik ameliyata girecek
\'Tablet Reis\' cinsiyet mi değiştiriyor? 7 saatlik ameliyata girecek
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Son Dakika 3.Sayfa 'Tablet Reis' cinsiyet mi değiştiriyor? 7 saatlik ameliyata girecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Ramazan Demirci:
    Haber ucuz, haberdeki at hırsızı ucuz, haber diye yayınlayan ucuz, okuyan ucuz, dikkate alan ucuz, sosyal medya anamızı belledi, kalite sıfır. 166 4 Yanıtla
  • Tony Montana:
    YÜCE ALLAH YARDİMCİMİZ OLSUN EVLATLARİMİZA BU PİSLİKLERİ GÖRMEYİ İZLETMEYİ NASİP ETMESİN !! 149 2 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Çocuklarımızı böyle ne üdü belirsizler beynini yıkıyor ey chp kesimi bunlar sizin sayenizde gurur duyun 44 17 Yanıtla
  • Esma Sultan:
    Bu habermi simdi.birde fenomen yazmissiniz dalgami geciyosunuz insanlarla bunun haberlik bir durumu varmi simdi 42 2 Yanıtla
  • HÜS KARA:
    Yumuşak Tablet, o zaman. . 34 3 Yanıtla
  • Musti5201:
    ALLAH HERKESE AKIL FİKİR VERSİN 34 0 Yanıtla
  • Gökçen Bilge Özdemir Karaoğlu:
    Zavallının teki 21 0 Yanıtla
  • USTA BİRİ:
    midem kaldırmıyor artık lut kavmi neden bu kadar arttı 18 2 Yanıtla
  • 6490203:
    net 6 0 Yanıtla
  • 082912aB:
    kınamayın ey insanlar.size ne,bana ne? oku geç 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: 'Tablet Reis' cinsiyet mi değiştiriyor? 7 saatlik ameliyata girecek - Son Dakika
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