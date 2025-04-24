Tahliye planı hazır! İşte olası depremde İstanbul\'da yaşayanların gönderileceği 11 il

İstanbul'da dün meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından, megakent için hazırlanan tahliye senaryoları tekrar gündeme geldi. 16 milyonluk nüfusa sahip şehirde, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda İstanbul Valiliği, AFAD, İl Jandarma Komutanlığı ve diğer kamu kurumlarının katkısıyla detaylı bir deprem eylem planı oluşturuldu. Plan, 7,5 büyüklüğünde bir deprem senaryosuna göre hazırlandı ve tüm ulaşım ağları tahliye için seferber edildi.

TAHLİYE ALANLARI OLUŞTURULDU

Tahliye planı kapsamında yüz binlerce vatandaşın şehirden ayrılması öngörülüyor. Bunun için 23 tahliye alanı oluşturuldu. Deniz yoluyla yapılacak tahliyelerde Sirkeci Feribot İskelesi, Yenikapı Deniz Otobüs Terminali, Pendik Hızlı Feribot İskelesi, İstinye İskelesi, Harem Feribot İskelesi ve Zeytinburnu Zeyport Limanı devrede olacak. Şehir Hatları vapurları, deniz otobüsleri, Kıyı Emniyeti araçları ve Sahil Güvenlik'e bağlı deniz unsurları, bu noktalardan vatandaşların tahliyesini sağlayacak.

KARAYOLU VE DEMİRYOLU NOKTALARI

Demiryolu üzerinden tahliyeler için üç önemli nokta belirlendi: Yeşilköy, Halkalı ve Tuzla Tren İstasyonları. Karayolu tahliyelerinde ise Esenler, Alibeyköy, Samandıra ve Harem Otogarları tahliye çıkış merkezleri olarak kullanılacak. Vatandaşlar bu alanlara ring seferleriyle taşınacak.

HAVALİMANLARI AKTİF ROL OYNAYACAK

Tahliye sürecine havayolu da dahil edildi. İstanbul Havalimanı, Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı tahliyelerde aktif rol üstlenecek. Bu sayede şehirden çıkmak isteyen vatandaşlara tüm ulaşım seçenekleri sunulmuş olacak. Tahliyede öncelik sırasına göre; engelli bireyler, yaşlılar, çocuklar ve kadınlar ilk olarak tahliye edilecek. Yerel yönetimler ve güvenlik birimleri vatandaşlara tahliye sürecinde rehberlik edecek.

DEPREMZEDELER HANGİ İLLERE GÖNDERİLECEK?

Depremzedelerin geçici olarak yerleştirileceği iller iki ana grupta sınıflandırıldı. İlk grup; Balıkesir, Eskişehir, Ankara, Manisa, İzmir, Afyonkarahisar, Konya, Antalya, Denizli, Samsun ve Kayseri illerinden oluşuyor. İkinci grup ise ihtiyaç halinde devreye alınacak Adana, Gaziantep, Malatya, Trabzon, Diyarbakır, Erzurum ve Erzincan'ı kapsıyor.

UZMANLAR TEST EDİLMESİNİ İSTİYOR

Ekol TV'nin haberine göre uzmanlar, tahliye planlarının hayati önem taşıdığına dikkat çekerek, bu planların periyodik olarak güncellenmesi ve halka şeffaf şekilde anlatılması gerektiğini vurguluyor. Olası bir kaosun önüne geçmek için tatbikatlar ve simülasyonlarla planların test edilmesinin gerekliliği belirtiliyor.