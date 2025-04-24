Tahliye planı hazır! İşte olası depremde İstanbul'da yaşayanların gönderileceği 11 il - Son Dakika
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Tahliye planı hazır! İşte olası depremde İstanbul'da yaşayanların gönderileceği 11 il

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Olası bir İstanbul depremine hazırlık kapsamında, depremzedelerin geçici olarak yerleştirileceği iller iki aşamalı plana göre belirlendi. İlk aşamada Balıkesir, Eskişehir, Ankara, Manisa, İzmir, Afyonkarahisar, Konya, Antalya, Denizli, Samsun ve Kayseri illeri kullanılacak. Bu iller, ilk etapta tahliye ve geçici barınma için planlandı.

24.04.2025 12:00
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İstanbul'da dün meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından, megakent için hazırlanan tahliye senaryoları tekrar gündeme geldi. 16 milyonluk nüfusa sahip şehirde, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda İstanbul Valiliği, AFAD, İl Jandarma Komutanlığı ve diğer kamu kurumlarının katkısıyla detaylı bir deprem eylem planı oluşturuldu. Plan, 7,5 büyüklüğünde bir deprem senaryosuna göre hazırlandı ve tüm ulaşım ağları tahliye için seferber edildi.

TAHLİYE ALANLARI OLUŞTURULDU

Tahliye planı kapsamında yüz binlerce vatandaşın şehirden ayrılması öngörülüyor. Bunun için 23 tahliye alanı oluşturuldu. Deniz yoluyla yapılacak tahliyelerde Sirkeci Feribot İskelesi, Yenikapı Deniz Otobüs Terminali, Pendik Hızlı Feribot İskelesi, İstinye İskelesi, Harem Feribot İskelesi ve Zeytinburnu Zeyport Limanı devrede olacak. Şehir Hatları vapurları, deniz otobüsleri, Kıyı Emniyeti araçları ve Sahil Güvenlik'e bağlı deniz unsurları, bu noktalardan vatandaşların tahliyesini sağlayacak.

Tahliye planı hazır! İşte olası depremde İstanbul'da yaşayanların gönderileceği 11 il

KARAYOLU VE DEMİRYOLU NOKTALARI

Demiryolu üzerinden tahliyeler için üç önemli nokta belirlendi: Yeşilköy, Halkalı ve Tuzla Tren İstasyonları. Karayolu tahliyelerinde ise Esenler, Alibeyköy, Samandıra ve Harem Otogarları tahliye çıkış merkezleri olarak kullanılacak. Vatandaşlar bu alanlara ring seferleriyle taşınacak.

Tahliye planı hazır! İşte olası depremde İstanbul'da yaşayanların gönderileceği 11 il

HAVALİMANLARI AKTİF ROL OYNAYACAK

Tahliye sürecine havayolu da dahil edildi. İstanbul Havalimanı, Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı tahliyelerde aktif rol üstlenecek. Bu sayede şehirden çıkmak isteyen vatandaşlara tüm ulaşım seçenekleri sunulmuş olacak. Tahliyede öncelik sırasına göre; engelli bireyler, yaşlılar, çocuklar ve kadınlar ilk olarak tahliye edilecek. Yerel yönetimler ve güvenlik birimleri vatandaşlara tahliye sürecinde rehberlik edecek.

Tahliye planı hazır! İşte olası depremde İstanbul'da yaşayanların gönderileceği 11 il

DEPREMZEDELER HANGİ İLLERE GÖNDERİLECEK?

Depremzedelerin geçici olarak yerleştirileceği iller iki ana grupta sınıflandırıldı. İlk grup; Balıkesir, Eskişehir, Ankara, Manisa, İzmir, Afyonkarahisar, Konya, Antalya, Denizli, Samsun ve Kayseri illerinden oluşuyor. İkinci grup ise ihtiyaç halinde devreye alınacak Adana, Gaziantep, Malatya, Trabzon, Diyarbakır, Erzurum ve Erzincan'ı kapsıyor.

Tahliye planı hazır! İşte olası depremde İstanbul'da yaşayanların gönderileceği 11 il

UZMANLAR TEST EDİLMESİNİ İSTİYOR

Ekol TV'nin haberine göre uzmanlar, tahliye planlarının hayati önem taşıdığına dikkat çekerek, bu planların periyodik olarak güncellenmesi ve halka şeffaf şekilde anlatılması gerektiğini vurguluyor. Olası bir kaosun önüne geçmek için tatbikatlar ve simülasyonlarla planların test edilmesinin gerekliliği belirtiliyor.

Tahliye planı hazır! İşte olası depremde İstanbul\'da yaşayanların gönderileceği 11 il
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Son Dakika 3.Sayfa Tahliye planı hazır! İşte olası depremde İstanbul'da yaşayanların gönderileceği 11 il - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • turkumdogruyum?:
    Edirne, Kırklareli, Tekirdağ Nüfus azlığı var. Buralara gönderilmeli. 14 4 Yanıtla
  • Erhan Erikli:
    insanlar İstanbul'da çıkarsa gerisi kolay dün parka bir kilometre yol gidemedik böyle pilan mı olur 5 0 Yanıtla
  • C. Mersin:
    Bence cenazeler için il belirleyeceğinize, veya her fırsatta CHP ile uğraşacağınıza, müzakere diye tutturup, HDP nin kıçını kaldıracağınıza, bir an önce İstanbul'u kensel dönüşüme soksanız daha akıllıca olmaz mı ? Ülke mi yönetiyorsunuz, kendi milletinizle mi savaşıyorsunuz belli değil. İcraat yok lafa gelince de mangalda kül bırakmıyorsunuz. Yetmedi mi bu milleti soyup soğana çevirdiğiniz ? Allah'tan depremde Ekrem İmamoğlu koltukta değildi şayet olsaydı, sosyal medyada maaşlı trollerin gazabına uğrardı. Bu ülkeyi ne hale getirdiniz çok yazık 2 2 Yanıtla
  • Zeytin Ağacı:
    GÖÇLER ÜLKESİ OLDUK! GÖÇMENLERDEN DOLAYI SATLIK EV ALMA HAYALİNİ BIRAK KİRALIK EV BULAMAKTA ZORLANIYORUZ KİRALIK EVİ BULSAKTA KİRA FİYATLARI ASGARİ ÜCRET EMEKLİ AYLIĞINDAN DAHA FAZLA.. GÖÇMEN SORUNU ÇÖZÜLSEYDİ BUGÜN HİÇ KİMSE ORTADA KALMAZ ALAN GENİŞ OLURDU DÜNYADA ASGARİ ÜCRETLE EV KİRASININ AYNI OLDUĞU BİZDEN BAŞKA BİR ÜLKE VARMI...HERZAMANKİ GİBİ SINIFTA KALDIK... 4 0 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Samsun a sadece Samsunlular gönderilsin ,yeter!Bulgaristan dan Türkiye'ye gelip yerleşmişlerde Bulgaristan a gitsin...Sivaslılarda Sivas a gitsin!Diğerlerini istediğiniz yere gönderebilirsiniz. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Tahliye planı hazır! İşte olası depremde İstanbul'da yaşayanların gönderileceği 11 il - Son Dakika
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