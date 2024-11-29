Tahran-İstanbul uçağında büyük panik! ''Allahu Ekber'' diye bağırıp çıkış kapısına yöneldi - Son Dakika
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Tahran-İstanbul uçağında büyük panik! ''Allahu Ekber'' diye bağırıp çıkış kapısına yöneldi

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Tahran'dan İstanbul'a hareket eden bir uçakta hareketli dakikalar yaşandı. Yolcu inişe kısa bir süre kala 'Allahu Ekber' diye bağırarak çıkış kapısını açmaya çalıştı. O anlar saniye saniye kameralara kaydedildi.

29.11.2024 12:25
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Pegasus Havayolları'nın Tahran - İstanbul seferini yapan uçakta bir yolcu inişe kısa bir süre kala acil çıkış kapısını açmaya çalıştı. Yolcuyu engellemeye çalışan diğer yolcular ve mürettebat saldırıya uğradı.

"ALLAHU EKBER" DİYE BAĞIRIP...

Tahran'dan İstanbul'a hareket eden bir uçakta ismi açıklanmayan bir yolcu, inişe yarım saat kala oturduğu koltuktan kalkarak acil kapısına doğru yöneldi ve "Allahu Ekber" diye bağırarak kapıyı açmaya çalıştı. Söz konusu yolcuyu engellemeye çalışan diğer yolcular ve mürettebat, fiziksel saldırıya uğradı. Görgü tanıkları, acil çıkış kapısını açmaya çalışan kişinin uçuşun başından beri hızlı nefes alıp verdiğini ve iyi görünmediğini belirtti.

POLİSE TESLİM EDİLDİ

Havayolları yaptığı açıklamada, söz konusu kişinin uçuş ekibine fiziksel saldırıda bulunduğunu, uçakta kontrol altına alındıktan sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'nda polise teslim edildiğini duyurdu.

Tahran-İstanbul uçağında büyük panik! \'\'Allahu Ekber\'\' diye bağırıp çıkış kapısına yöneldi

İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Tahran, İran, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tahran-İstanbul uçağında büyük panik! ''Allahu Ekber'' diye bağırıp çıkış kapısına yöneldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • bilal doğan:
    Ülke ülke değil Lingo‘nun Ahırı sanki kimi ararsan bizde. 70 9 Yanıtla
  • Memduh Zenol:
    Adam bütün insanlığın demesi gereken şeyi demiş ALLAH U EKBER (ALLAH BÜYÜKTÜR) LA İLAHE İLALLAH (ALLAHTAN BAŞKA İLAH YOK) Demiş nedir bu korku bu panik ölünce QLLAHIM huzuruna gireceksiniz 9 43 Yanıtla
  • tolga karabulut:
    BEN OLSAM İRANA UÇUŞ BİLE YAPTIRMAM BİZDEN BETERLER BİZDE YÜZDE 40 BEYİNSİZ ONLARDA YÜZDE 90 :) 26 6 Yanıtla
  • Thecaptainblack:
    Ulan Amerika bunları boşuna terörist ilan etmiyor 15 7 Yanıtla
  • Behzat:
    keşke kapıyı açıp aşağı atsalardi. 17 1 Yanıtla
  • Gündüz:
    Din afyondur! 7 10 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    Ferhat olmasın :) 11 1 Yanıtla
  • Turan:
    Oğlan Ferhat olabilir 2 1 Yanıtla
  • Yaşar Özçırak:
    Yine Pegasüs. Şaşırtmıyor 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Tahran-İstanbul uçağında büyük panik! ''Allahu Ekber'' diye bağırıp çıkış kapısına yöneldi - Son Dakika
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