Takipçi ve para kazanmak için bebeğine işkence eden anne tutuklandı

3.Sayfa

Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor

"Çocuk istemiyorum" dedi! Sebebi ise bir hayli enteresan

Avustralya'da tanınmış bir sosyal medya fenomeni anne, bağış toplamak ve takipçi kazanmak için bir yaşındaki kız çocuğuna işkence etmekle suçlanıyor.

Queensland Polisi'nin açıklamasına göre, 34 yaşındaki Sunshine Coast sakini kadın, üç ay boyunca çocuğa izinsiz reçeteli ilaçlar verdi ve bebeğin sözde ölümcül hastalıkla mücadelesini sosyal medyada paylaştı. İddialara göre kadın, yetkisiz ilaçları elde etmek için büyük çaba sarf etti ve evdeki başka bir kişinin artık ilaçlarını kullanarak eylemlerini gizlemeye çalıştı.

Olay, 15 Ekim'de bebeğin Brisbane'deki bir hastaneye ciddi bir sağlık sorunuyla kaldırılmasının ardından ortaya çıktı. Doktorların polisi bilgilendirmesiyle soruşturma başlatıldı.

Polis açıklamasında, "Çocuk büyük bir sıkıntı ve acı çekerken, kadının bu anları videoya çekip paylaştığı iddia ediliyor. Bu içeriklerin para bağışı ve takipçi kazanmak için kullanıldığı düşünülüyor" denildi.

Kapsamlı soruşturmanın ardından Çocuk Koruma ve Soruşturma Birimi dedektifleri, kadını Perşembe sabahı Underwood'daki bir evde tutukladı. Kadın, zarar verme niyetiyle zehir verme (5 kez), tehlikeli maddelerle suç işlemeye hazırlık (3 kez), işkence, çocuk istismarı materyali üretme ve dolandırıcılık suçlamalarıyla karşı karşıya.

Dedektif Müfettiş Paul Dalton, "Bu tür suçları tanımlayacak kelime bulmak zor. Çocuklara karşı işlenen en kötü suçlarla çok sık karşılaşıyoruz. Çocuğu zarardan korumak ve suçluyu adalete teslim etmek için elimizden geleni yapacağız. Özellikle bakıma muhtaç bir yaşındaki bebeğe zarar vermenin hiçbir mazereti olamaz" dedi.

Polis ayrıca kadının GoFundMe üzerinden 60.000 Avustralya Doları (yaklaşık 30.500 Sterlin) topladığını, sitenin bu parayı iade etmeye çalıştığını açıkladı.

Kadının Cuma günü Brisbane Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkması bekleniyor.