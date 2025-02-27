Takla atan aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu - Son Dakika
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Takla atan aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

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Brezilya'nın Braco do Norte kentinde bir kadın, kontrolden çıkan bir arabanın altında ezilmekten son anda kurtuldu. Kamyonetin kontrolünü kaybederek park halindeki bir araca çarpması sonucu yaşanan olayda, kadın yoldan geçerken kamyonetin sadece birkaç santim uzaklıkta geçtiği görüldü. Kazadan fiziksel olarak yara almadan kurtulan kadın, yaşadığı şok nedeniyle oldukça sarsıldı.

27.02.2025 11:08  Güncelleme: 11:15
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Brezilya'nın Braco do Norte kentinde yaşanan olayda bir kadın, kontrolden çıkan bir arabanın altında ezilmekten şans eseri kurtuldu.

Olay anı kameralara yansıdı. Görüntülerde bir kamyonet kontrolünü kaybediyor ve park halindeki bir araca büyük bir hızla çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle kamyonet havaya kalkıyor, takla atıyor ve tekrar tekerlekleri üzerine düşüyor. Bu sırada yoldan geçmekte olan kadının yanından sadece birkaç santim uzaklıkta geçiyor.

Park halindeki araç ise çarpmanın şiddetiyle yakındaki bir dükkânın duvarına fırlıyor.

Kamyonet havalandığı anda korku içindeki kadın hızla kaldırıma doğru koşarak güvenli bir yere sığınıyor.

Cumartesi günü sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlendi.

Kazadan fiziksel olarak yara almadan kurtulan kadın, yaşadığı şok nedeniyle oldukça sarsıldı.

Karşı dükkândan çalışanlar hemen kadına yardım etmek için koştular. Çalışanlardan Erica Figueiredo, kadının yaşadığı korku nedeniyle "neredeyse konuşamaz durumda" olduğunu belirtti.

Olayı gören başka bir yaya da tehlikeden korunmak için bir mağazaya sığındı.

Kamyonetin sürücüsü kazadan zarar görmedi. Üzerinde şirket üniforması olan sürücü, sadece bir işe yetişmek için acele ettiğini söyledi.

Olay yerine polis çağrıldı, ancak polis geldiğinde kadın çoktan ayrılmıştı. Polis, olayla ilgili rapor tuttu ve hasarlı araçlar olay yerinden kaldırıldı.

Takla atan aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
Takla atan aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
Takla atan aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

Brezilya, Güvenlik, 3-sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Takla atan aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    park eden araç olmasa kadın kesin pestil olurdu 0 0 Yanıtla
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