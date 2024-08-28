Taksici, aracına aldığı hemşireyi böyle taciz etti - Son Dakika
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3.Sayfa

Taksici, aracına aldığı hemşireyi böyle taciz etti

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Antalya'da bir taksici sabah saatlerinde işe gitmek isteyen hemşireyi taciz etti. 50 yaşlarında olduğu iddia edilen taksici, genç kadını sözlü olarak taciz etmesinin ardından telefon numarasını almaya çalıştı. Tacize uğrayan kadın o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.

28.08.2024 14:16
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Antalya'da sabah saatlerinde işe gitmek için taksiye binen bir hemşire, şoförün tacizine uğradı. Bu duruma teki gösteren kadın, cep telefonu kamerasıyla tüm olan biteni kaydetti.

NUMARASINI İSTEYİP EVİNİ SORDU

50 yaşlarında olduğu iddia edilen taksici, genç kadını sözlü olarak taciz etmesinin ardından telefon numarasını almaya çalıştı. Bu durum karşısında neye uğradığını şaşıran hemşire, "Numaramı istediniz. Evin neresi diye de sordunuz?" diyerek şoföre tepki gösterdi. Şoför de "Kötü amaçlı demedim" diyerek kadını sakinleştirmeye çalıştı.

Taksici, aracına aldığı hemşireyi böyle taciz etti

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Son Dakika 3.Sayfa Taksici, aracına aldığı hemşireyi böyle taciz etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • İlyas Sarı: evini sorduysa eve goturmek icin sormustur ne var bunda? Numaranida bi dahakine sen taksiyi arama ben seni arar alirim diye istemistir hemen art niyet aramayin sizin içiniz fesat. 12 11 Yanıtla
  • ÖZER KAZANÇALI: Arka koltuklar dolumuydumu acaba öne oturmuş ve video kasıtlı çekilmiş sanki 17 1 Yanıtla
  • Haluk Akkaya: Bana pek taciz gibi gelmedi sanki fiyatta anlaşamamışlar 12 2 Yanıtla
  • Nok Ta: Video çekip sosyal medyaya servis etmekte neyin nesi? Adama fırçanı atarsın inersin arabadan 6 3 Yanıtla
  • ferhat eser: Sarı taksileri iptal etsin devlet çare güvenlikli UBER 2 3 Yanıtla
  • Emir Kozcu: Takside neden ön koltuğa oturulur kalabalık değilsen anlamıyorum. 1 0 Yanıtla
  • Çelikk: Olabilir ne olmuş 0 0 Yanıtla

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