Taksici, aracına aldığı hemşireyi böyle taciz etti

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Antalya'da sabah saatlerinde işe gitmek için taksiye binen bir hemşire, şoförün tacizine uğradı. Bu duruma teki gösteren kadın, cep telefonu kamerasıyla tüm olan biteni kaydetti.

NUMARASINI İSTEYİP EVİNİ SORDU

50 yaşlarında olduğu iddia edilen taksici, genç kadını sözlü olarak taciz etmesinin ardından telefon numarasını almaya çalıştı. Bu durum karşısında neye uğradığını şaşıran hemşire, "Numaramı istediniz. Evin neresi diye de sordunuz?" diyerek şoföre tepki gösterdi. Şoför de "Kötü amaçlı demedim" diyerek kadını sakinleştirmeye çalıştı.