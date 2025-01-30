Taksici çetesinden sürücüye korkunç dayak: Geçim derdindeyiz, yapmayın - Son Dakika
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3.Sayfa

Taksici çetesinden sürücüye korkunç dayak: Geçim derdindeyiz, yapmayın

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Ankara'da taksici olduklarını belirten kalabalık bir grup, paylaşımlı yolculuk uygulamalarından birine bağlı olarak çalışan sürücüyü darbetti. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde genç adamın "Yapmayın be kardeşim, geçim derdindeyiz. Çoluk çocuk için çalışıyoruz. Evim batacak, niye böyle yapıyorsunuz?" dediği ancak çetenin şiddet uygulamaya devam ettiği görüldü.

30.01.2025 14:02
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Ankara'da taksici olduklarını iddia eden grup, özel bir paylaşımlı yolculuk uygulaması adına çalışan bir sürücüyü darp etti. Saldırı anı, çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

"ÇOLUK ÇOCUK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Görüntülerde, genç adamın çaresizce kendini savunmaya çalıştığı ve saldırganlara "Yapmayın be kardeşim, geçim derdindeyiz. Çoluk çocuk için çalışıyoruz. Evim batacak, niye böyle yapıyorsunuz?" diye yalvardığı görüldü.

Ancak kalabalık grup, sürücünün sözlerine aldırış etmeden şiddet uygulamaya devam etti.

Taksici çetesinden sürücüye korkunç dayak: Geçim derdindeyiz, yapmayın

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Son Dakika 3.Sayfa Taksici çetesinden sürücüye korkunç dayak: Geçim derdindeyiz, yapmayın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • Harun Tek:
    korsana hayır 20 246 Yanıtla
  • Mustafa tufan:
    taksiler pahalı yaşasın korsan taksi 244 15 Yanıtla
  • Nis Ard:
    taksiciler çete ve dolandırıcı insan olan çok az taksiciye denk geldim 213 7 Yanıtla
  • Ahmit:
    Yazıklar olsun.... adamli sığar mı 5 kişi bir kısıyi dövmek...... ayrıca paylaşımlı araçlara ihtiyaç var... halk çok mağdur taksi konusunda... rica ediyoruz ya yasal olsun yada bu taksi mağduriyeti giderilsin.... 188 4 Yanıtla
  • Murat Cali:
    Kanunda suc olan bir seyi yapmak ekmekse herkes kendi mantigiyla ilegal isemi girecek.Haber editörü taksici esnafi ekmegine sahip çikmak istiyosa buna çete diyemessin zamaninda kanunsuz islemi devlet dur deseydi butür olaylar yasanmazdi 10 163 Yanıtla
  • GÖKHAN SUBAY:
    Taksici terörü diyelim ama bunlar ağır ceza almalı yoksa herkez polis hakim savcı olur 111 1 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Ülkemiz sahipsiz at izi it izine karismiş kimin sihi kimin dötünde belli değil 78 0 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    taksiciler vergi veriyor mu...bi arastiralim bu taksici ve vergi konusunu.. onun disinda bu bir eskiyalik, 3 5 kisi toplanip bi insani darp ediyor .. haklilik vs degil konu sadece darp. derdin mi var sikayetci ol yasa orada kolluk kuvvetleri orada. 77 1 Yanıtla
  • serkan kurt:
    madem o işi yapıyorsun ozaman hakkını ver sert ol br kardeşim ,hem gittiğin yerde tolgaya düşüyorsun hemde adamalsr seni medyaya çıkarmış madem ekmek derdi ozaman o ek ek için sende sert olacaksın yapacak birşey yok şu şartlarda geçmiş olsun. 10 60 Yanıtla
  • Mehmet Gökmen:
    Ankara'da askerlik yapmaya gittigim gün 10 dakikalık yol olan mesafeyi beni ve arkadaşlarımı dalastirarak simdin parasıyla yaklaşık 800 TL para alan taksici haram olsun 62 0 Yanıtla
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