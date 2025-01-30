Taksici çetesinden sürücüye korkunç dayak: Geçim derdindeyiz, yapmayın

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Ankara'da taksici olduklarını iddia eden grup, özel bir paylaşımlı yolculuk uygulaması adına çalışan bir sürücüyü darp etti. Saldırı anı, çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

"ÇOLUK ÇOCUK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Görüntülerde, genç adamın çaresizce kendini savunmaya çalıştığı ve saldırganlara "Yapmayın be kardeşim, geçim derdindeyiz. Çoluk çocuk için çalışıyoruz. Evim batacak, niye böyle yapıyorsunuz?" diye yalvardığı görüldü.

Ancak kalabalık grup, sürücünün sözlerine aldırış etmeden şiddet uygulamaya devam etti.