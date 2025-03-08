22 saat araç sürdü, taksimetre rekora coştu! Taksici keyiften dört köşe oldu - Son Dakika
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22 saat araç sürdü, taksimetre rekora coştu! Taksici keyiften dört köşe oldu

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İstanbul'da taksicilik yapan bir şoför, Arap uyruklu müşterisiyle tam 22 saat süren bir yolculuk yaptı. Yolculuk sonunda taksimetrenin toplam tutarı 38.565 TL'ye ulaştı. Müşterisinin yolculuk sırasında kendisine yemek ısmarladığını ve konaklaması için otel ayarladığını belirten şoför, "Şükran, gardaşım benim!" diyerek müşterisine teşekkür etti.

08.03.2025 15:23
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İstanbul'da taksicilik yapan bir şoför, Arap uyruklu müşterisiyle yaptığı şehirlerarası yolculuk sonrası yaşadığı mutluluğu paylaştı.

22 SAAT SÜRDÜ, 38 BİN 565 LİRA TUTTU

Tam 22 saat boyunca açık kalan taksimetre, toplamda 38 bin 565 TL'ye ulaştı. Yolculuk boyunca müşterisinin kendisine gösterdiği ilgiden de memnun kaldığını belirten şoför, yaşadığı deneyimi anlatırken duygularını saklayamadı.

"HEM YEMEĞİMİ YEDİRDİ HEM DE OTELİMİ TUTTU"

Yolculuk sırasında İzmir'e de uğradıklarını söyleyen taksici, müşterisinin kendisine yemek ısmarladığını ve konaklaması için otel ayarladığını ifade etti. "Hem yemeğimi yedirdi hem de otelimi tuttu. 22 saattir de taksimetremiz açık" diyerek yaşadığı memnuniyeti dile getiren şoför, müşterisine teşekkür etti ve yolculuğuna devam etti.

22 saat araç sürdü, taksimetre rekora coştu! Taksici keyiften dört köşe oldu

İstanbul, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 22 saat araç sürdü, taksimetre rekora coştu! Taksici keyiften dört köşe oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    Arap için 1000 Euro çerez parasi 200 3 Yanıtla
  • Gez Gez Bitmiyor:
    sizin bu taksici esnafıyla derdiniz ne. niye zorunuza gidiyor 21 130 Yanıtla
  • ÖZGÜR KILIÇ:
    faturani kes vergini verde tagg olsa vergili kazanc oluyo taksiciler fatura kesmiyor yurt disinda vergi kaciranlara hain diye yargiliyorlar bu arada 115 15 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    22 SAAT 38.OOO TL AZ. BİR YANLISLIK OLMASIN 82 12 Yanıtla
  • Yusuf Çakmak:
    güzel kurgu olmuş . 44 4 Yanıtla
  • k K:
    1 saatlik yola 4 bin ödedik, bu hesaba göre 90 bin alman gerekti 40 6 Yanıtla
  • Cihan Işık:
    Parayı görünce nasılda gülüyor pişkin kele gibi Türk halkını da taksiye almaz bunlar 40 0 Yanıtla
  • Alper Elma:
    22 saate az diyenler var adam yatıp kalktığında taksimetre durmuş.sonra yola çıkınca taksimetre çalışmaya devam etmiş. bu arada para bereketli olunca yolcu gardaş, para az oluncada düşman oluyorlar. 20 2 Yanıtla
  • Recep Pınar:
    Bol kazançlar adam hak etmiş. Kazancın vergisini de verirse daha da güzel olur. 12 3 Yanıtla
  • BATIN BEYOĞLU:
    Mehmet Şimşek Keyiften Dört Köşe Olmuştur:):):) 6 1 Yanıtla
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