22 saat araç sürdü, taksimetre rekora coştu! Taksici keyiften dört köşe oldu

İstanbul'da taksicilik yapan bir şoför, Arap uyruklu müşterisiyle yaptığı şehirlerarası yolculuk sonrası yaşadığı mutluluğu paylaştı.

22 SAAT SÜRDÜ, 38 BİN 565 LİRA TUTTU

Tam 22 saat boyunca açık kalan taksimetre, toplamda 38 bin 565 TL'ye ulaştı. Yolculuk boyunca müşterisinin kendisine gösterdiği ilgiden de memnun kaldığını belirten şoför, yaşadığı deneyimi anlatırken duygularını saklayamadı.

"HEM YEMEĞİMİ YEDİRDİ HEM DE OTELİMİ TUTTU"

Yolculuk sırasında İzmir'e de uğradıklarını söyleyen taksici, müşterisinin kendisine yemek ısmarladığını ve konaklaması için otel ayarladığını ifade etti. "Hem yemeğimi yedirdi hem de otelimi tuttu. 22 saattir de taksimetremiz açık" diyerek yaşadığı memnuniyeti dile getiren şoför, müşterisine teşekkür etti ve yolculuğuna devam etti.