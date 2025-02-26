Taksilerde yeni zorunluluk başlıyor - Son Dakika
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Taksilerde yeni zorunluluk başlıyor

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Taksilerce yolcu ve sürücü güvenliği için yeni bir tedbir uygulamaya giriyor. Geçen yıl Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ve başlangıç tarihi olarak 1 Mart 2025 olan uygulamaya göre tüm taksilere kamera takmak zorunlu olacak.

26.02.2025 09:32  Güncelleme: 09:54
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İçişleri Bakanlığı yurt genelinde tüm taksiler için 1 Mart itibarıyla taksilerde kamera zorunluluğu başlayacağını duyurdu. Yaklaşık 120 bin taksiyi etkileyecek uygulamaya uymayan taksiler araç muayenelerinden geçemeyecek ve ruhsatları da iptal edilecek.

Taksilere kamera takılmasına ilişkin zorunluluk 29 Kasım 2024'te yayımlanan Resmi Gazete nüshasında ilan edilmişti. Yürürlüğe giriş tarihi olarak 1 Mart 2025'in işaret edildiği uygulamaya göre Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde değişiklik öngörülmüştü. Bu değişiklikle taksilerde yaşanabilecek olumsuzlukların kayıt altına alınması adına 120 araca iç kamera takılması zorunlu hale getirilmişti.

RUHSAT VE MUAYENELER İPTAL EDİLECEK

Zorunluluk 1 Mart 2025'te başlayacak. Bu tarihe kadar araç içine kamera takılmayan taksileri yaptırımlar bekliyor. Bu yaptırımların başında da muayene ve ruhsat iptali geliyor. Kameraları olmayan taksiler araç muayene istasyonlarından geçer kağıdı alamayacak. Bu sebeple hepsi muayenesiz sayıldığı için trafikten men edilebilecek. Bir diğer yaptırım konusu da ruhsatın iptal edilmesi. Kamera takmayan taksilerin ruhsatı da iptal edilebilecek.

KAMERALAR TAM GÜVENLİK AMAÇLIYOR

120 bin taksiye takılacak kameralar hem araç içi hem de gidilecek yolu gösterecek. Kaydedilecek görüntüler en az bir ay kayıt altında tutulacak. Bu sayede geriye dönük soruşturmalar için ihtiyaç duyulduğunda taksi için ve dış kameraları incelenebilecek.

Taksilerde yeni zorunluluk başlıyor

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    Yorumlar (1)

  • Ender Yavaş:
    Bırakın yansın taksiler, su veren itfaiyenin hortumunu silkeleleyim 0 0 Yanıtla
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