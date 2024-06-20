İstanbul Esenyurt'ta kayda geçen görüntülerde havalimanına gidip dönen bir kadın, bin 766 lira tutan taksi ücretini ödemeyince tansiyon yükseldi. Birbirinden farklı konuşmalarıyla garip tavırlar sergileyen kadının taksiciye söyledikleri ise "Pes" dedirtti.
Taksiciler ile müşteriler arasında pek çok nedenden dolayı tartışma çıkarken bunlara bir yenisi daha eklendi. Bulunduğu konuma taksi çağıran kadın, havalimanına kadar gittikten sonra aynı araçla tekrar Esenyurt'a kadar döndü.
Belirttiği adrese bırakılan kadın, taksiden ineceği sırada taksimetre ücretini ödemeyi reddedince ortalık karıştı. Taksi sürücüsü ise çabaları yetersiz kalınca çareyi o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetmekte buldu.
Taksici, kadına "Seni rezil etsem yeter" sözleriyle tepki gösterdi. Kadın ise "Beni rezil etmen umurumda değil, ben o duyguyu hissetmem" yanıtıyla şaşkına çevirdi.
Birbirinden farklı konuşmalarıyla garip tavırlar sergileyen kadının yaptıklarına kimse anlam veremedi. Yaşananlardan geriye ise taksicinin cep telefonu kamerasına yansıyan bu görüntüler kaldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Taksimetre parasını ödemeyen kadından ağızlara açık bırakan sözler: Ben rezillik duygusunu hissetmem - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (4)