Taksimetre parasını ödemeyen kadından ağızlara açık bırakan sözler: Ben rezillik duygusunu hissetmem

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"Sen insan değilsin! Allah bildiği gibi yapsın seni"

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! Kırmızı ve turuncu listeye 4 çizik daha

İstanbul Esenyurt'ta kayda geçen görüntülerde havalimanına gidip dönen bir kadın, bin 766 lira tutan taksi ücretini ödemeyince tansiyon yükseldi. Birbirinden farklı konuşmalarıyla garip tavırlar sergileyen kadının taksiciye söyledikleri ise "Pes" dedirtti.

Taksiciler ile müşteriler arasında pek çok nedenden dolayı tartışma çıkarken bunlara bir yenisi daha eklendi. Bulunduğu konuma taksi çağıran kadın, havalimanına kadar gittikten sonra aynı araçla tekrar Esenyurt'a kadar döndü.

TAKSİMETRE ÜCRETİNİ ÖDEMEYİ REDDETTİ

Belirttiği adrese bırakılan kadın, taksiden ineceği sırada taksimetre ücretini ödemeyi reddedince ortalık karıştı. Taksi sürücüsü ise çabaları yetersiz kalınca çareyi o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetmekte buldu.

"BENİ REZİL ETMEN UMURUMDA DEĞİL, O DUYGUYU HİSSETMEM"

Taksici, kadına "Seni rezil etsem yeter" sözleriyle tepki gösterdi. Kadın ise "Beni rezil etmen umurumda değil, ben o duyguyu hissetmem" yanıtıyla şaşkına çevirdi.

GARİP TAVIRLARINA KİMSE ANLAM VEREMEDİ

Birbirinden farklı konuşmalarıyla garip tavırlar sergileyen kadının yaptıklarına kimse anlam veremedi. Yaşananlardan geriye ise taksicinin cep telefonu kamerasına yansıyan bu görüntüler kaldı.