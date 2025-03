Tam 4 yıl hazırlandı! Çamaşır makinesi gizli tünele açıldı

YUSUF YUSUF:

Karadenizde hemen hemen her ilinde her ilçesinde her köyünde bu tür imalathaneler var. Devlet bunu çok ama çok iyi biliyor. Neden bu adam bunu sorgulamak lazım önce. Onu geçtim herkesin belinde ruhsatsız silah var imalathaneden önce bunların toplatılması lazım.