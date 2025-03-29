Tam 4 yıl hazırlandı! Çamaşır makinesi gizli tünele açıldı - Son Dakika
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Tam 4 yıl hazırlandı! Çamaşır makinesi gizli tünele açıldı

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Rize'de 4 yıldır aranan şüphelinin, evine yaptığı ve ormana çıkan çamaşır makinesi altına gizlenmiş tünel bulundu. Kendisine yapılacak operasyonlara karşı hazırlık içerisinde olduğu ve saklandığı evin çevresini güvenlik kameralarıyla takip ettiği de saptanan kişi gözaltına alındı.

29.03.2025 13:24
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Ardeşen ilçesine bağlı Kurtuluş köyünde 'birden fazla kişi tarafından silahla yağma, kasten yaralama, hakaret, görevi yaptırmamak için direnme ve tehdit' suçlarından 2021 yılından bu yana firari olarak aranan 51 yaşındaki İ.H.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. İ.H.'nin kendisine yapılacak operasyonlara karşı hazırlık içerisinde olduğu, kaçış için gizli tünel hazırladığı ve evin etrafını kameralar ile takip ettiği tespit edildi.

TÜNEL ÇAMAŞIR MAKİNESİ İLE KAPATILMIŞ

Jandarmanın titizlikle yürüttüğü operasyonun ardından İ.H. ikametinin alt kısmında hazırladığı gizli tünelden ağaçlık alana kaçmaya çalıştığı sırada görevli jandarma personelince yakalanarak gözaltına alındı. İ.H.'nin tünelin girişini çamaşır makinesinin altında gizlediği, çamaşır makinesinin raylı sistem ile kenara kaydırarak tünele giriş yapılabildiği görüldü.

Tam 4 yıl hazırlandı! Çamaşır makinesi gizli tünele açıldı

KAÇAK SİLAH ATÖLYESİ OLARAK KULLANIYORMUŞ

Öte yandan titizlikle ve planlı şekilde yürütülen aramada; ikametgahın kaçak silah atölyesi olarak da kullanıldığı tespit edilirken zula olarak tabir edilen gizli bölmelere saklanmış 7 adet 9mm ruhsatsız tabanca, 22 adet yarı mamul tabanca gövdesi, 22 adet yarı mamul tabanca üst kapağı, 22 adet yarı mamul tabanca namlusu, 44 adet tabanca kabza kapağı, 35 adet tabanca yayı, 10 adet icra mili, 12 adet yarı mamul tetik tertibatı, 12 adet tabanca pimi, 12 adet yarı mamul horoz tertibatı, 22 adet tabanca şarjörü, 48 adet 9mm tabanca fişeği, 2 adet dizüstü bilgisayar ve 17 adet yasak yayın kapsamında kitap ele geçirildi. Bütün çabalarına rağmen jandarmadan kaçamayan şüpheli İ.H., hakkındaki adli işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tam 4 yıl hazırlandı! Çamaşır makinesi gizli tünele açıldı
Tam 4 yıl hazırlandı! Çamaşır makinesi gizli tünele açıldı
Tam 4 yıl hazırlandı! Çamaşır makinesi gizli tünele açıldı

Güvenlik, 3-sayfa, Ormana, Hukuk, Yaşam, Rize, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tam 4 yıl hazırlandı! Çamaşır makinesi gizli tünele açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Yunus Durak:
    Valla bunlar şeytanın aklına gelmez, şeytan bunların yanında yamak kalır 34 0 Yanıtla
  • Szka788304:
    saraçhanede miting yap sende toplum sahip çıkar 10 2 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    Vay malos vay 8 0 Yanıtla
  • YUSUF YUSUF:
    Karadenizde hemen hemen her ilinde her ilçesinde her köyünde bu tür imalathaneler var. Devlet bunu çok ama çok iyi biliyor. Neden bu adam bunu sorgulamak lazım önce. Onu geçtim herkesin belinde ruhsatsız silah var imalathaneden önce bunların toplatılması lazım. 6 0 Yanıtla
  • mehmet erdem:
    Çözüm hemen mağdur edebiyatı 1 1 Yanıtla
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