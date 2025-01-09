Yaptığı çıkışlarla gündemden düşmeyen CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, paylaştığı bir video ile yine çok konuşuldu.
Sosyal medya hesabından bir vatandaşı ifşa eden Özcan'ın paylaştığı videoda, araç içinde oturup sigara içen bir kadının izmariti yere attığı anlar yer aldı.
O anları paylaşan Özcan, "Ablacığım yapma rica ederim. Biz sana ciddiyiz, temizlikten taviz vermeyeceğiz dedik. Bak cezayı yedin. Yazık değil mi bütçene? Yazık değil mi güzel Bolu'muza? Hiç sana yakıştıramadım. Ama kural kuraldır, kusura bakmayacaksın artık!" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Tanju Özcan, sigara içip izmariti yere atan vatandaşı ifşa etti - Son Dakika
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