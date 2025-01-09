Tanju Özcan, sigara içip izmariti yere atan vatandaşı ifşa etti - Son Dakika
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3.Sayfa

Tanju Özcan, sigara içip izmariti yere atan vatandaşı ifşa etti

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından bir vatandaşın sigara içip izmariti yere attığı anları paylaştı. Vatandaşın yaptığı yanlışı ifşa eden Özcan, "Ablacığım yapma rica ederim. Biz sana ciddiyiz, temizlikten taviz vermeyeceğiz dedik. Bak cezayı yedin. Yazık değil mi bütçene? Yazık değil mi güzel Bolu'muza? Ama kural kuraldır, kusura bakmayacaksın artık" ifadelerini kullandı.

09.01.2025 13:33
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Yaptığı çıkışlarla gündemden düşmeyen CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, paylaştığı bir video ile yine çok konuşuldu.

İZMARİTİ YERE ATTI

Sosyal medya hesabından bir vatandaşı ifşa eden Özcan'ın paylaştığı videoda, araç içinde oturup sigara içen bir kadının izmariti yere attığı anlar yer aldı.

"KUSURA BAKMAYACAKSIN ARTIK"

O anları paylaşan Özcan, "Ablacığım yapma rica ederim. Biz sana ciddiyiz, temizlikten taviz vermeyeceğiz dedik. Bak cezayı yedin. Yazık değil mi bütçene? Yazık değil mi güzel Bolu'muza? Hiç sana yakıştıramadım. Ama kural kuraldır, kusura bakmayacaksın artık!" ifadelerini kullandı.

Tanju Özcan, sigara içip izmariti yere atan vatandaşı ifşa etti

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Son Dakika 3.Sayfa Tanju Özcan, sigara içip izmariti yere atan vatandaşı ifşa etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (34)

  • Bay Pipo:
    Bu adama gittikçe ısınıyorum. Sanırım bizim halkı her yönüyle adam edecek profil bu profil. 148 79 Yanıtla
    huseyin ergun:
    Alkol aldıktan sonra dağıtanları da ifşa etsin. 1 1
  • İbrahim Tokgöz:
    vatandaşı izinsiz kameraya çekmek suçtur 128 92 Yanıtla
    Selim Kayisi:
    Suç işleyen birinin görüntülerini suçu ispatlamak için çekebilirsin. Kaldı ki kadının yüzü kapatılmış. 1 1
    Gokmen Gokce:
    Halka açık alanlarda değildir 0 0
  • Apple User:
    utanmıyor birde ifşa ediyor önce insanları teşvik et çöp kovalarını çoğaltın çözüm olarak duyarlı insanlar ellerinde çöple geziyor çöp kovası arıyor çöpünü atabilmek için önce çöp kovalarının sayılarını arttır sonra ifşa et 126 71 Yanıtla
    Selim Kayisi:
    CeHaPe li diye üstüne gelin adamın ama göreceksiniz bütün AKP belediyeleri bu yola girecek. Sloganları da temizlik imandandır olacak. 1 1
  • DİPLOMALI BEKÇİ:
    Mercedesten atılan sigara izmaritini hiç bir zaman ifşa etmeyecekler. Malesef. 144 48 Yanıtla
  • Melek Akpınar:
    Ne oldu Suriyeliler konusunu kapattın tabi. Yeni konu lazim sana 170 12 Yanıtla
  • DARK PASSENGER:
    belediye çöpçüleri ne iş yapıyo temizlesinler buda imamoglu gibi şovmen çık o zaman bütün boluda yere bişey atanları ifşa et yiyiyosa 159 20 Yanıtla
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