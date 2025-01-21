Tanju Özcan: Sanırım bakanlar açıklayacak, rakamı telaffuz etmeye psikolojim el vermiyor - Son Dakika
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Tanju Özcan: Sanırım bakanlar açıklayacak, rakamı telaffuz etmeye psikolojim el vermiyor

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan 10 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili canlı yayında vahim açıklamalarda bulundu. Özcan "Haberler bize ulaşıyor ama şu anda paylaşmak istemiyorum. Çok üzüntülüyüm. Resmi açıklamayı bölgeye gelen bakanlar yapar sanırım. Yıllarca unutulmayacak acı bir gün olarak tarihe geçecek. O rakamları telaffuz etmeye psikolojim el vermiyor" dedi.

21.01.2025 12:54
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Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde gece yarısı başlayan yangında 10 kişi hayatını kaybederken 32 kişi de yaralandı.

BAKANLAR BÖLGEDE İNCELEME YAPIYOR

Olayla ilgili 4 başmüfettiş görevlendirilirken Sağlık, İçişleri ve Kültür Turizm bakanları ise incelemelerde bulunmak için bölgeye gitti.

Tanju Özcan: Sanırım bakanlar açıklayacak, rakamı telaffuz etmeye psikolojim el vermiyor

ERDOĞAN: DERHAL SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Felaketin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir açıklama yaparak 10 kişinin yaşamını yitirdiği olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Tanju Özcan: Sanırım bakanlar açıklayacak, rakamı telaffuz etmeye psikolojim el vermiyor

TANJU ÖZCAN'DAN ENDİŞE YARATAN SÖZLER

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın katıldığı bir canlı yayında sarf ettiği sözler ise büyük endişe yarattı. Özcan "Haberler bize ulaşıyor ama şu anda paylaşmak istemiyorum. Çok üzüntülüyüm. Resmi açıklamayı Vali Bey yapacak. Yıllarca unutulmayacak acı bit gün olarak tarihe geçecek. O rakamları telaffuz etmeye psikolojim el vermiyor" ifadelerini kullandı.

Tanju Özcan: Sanırım bakanlar açıklayacak, rakamı telaffuz etmeye psikolojim el vermiyor

"BAKANLAR DA GELDİ SANIRIM ONLAR AÇIKLAYACAK"

TV100'de bir programa bağlanan Özcan sunucunun "Anladığım kadarıyla tablo değişti fakat şu anda paylaşmak istemiyorsunuz. Resmi açıklamayı bekleyelim diyorsunuz, doğru mu anladım?" sorusuna ise "O rakamları telaffuz etmeye gücüm yok şu anda. Bakanlar da geldi bölgeye sanırım onlar açıklayacak" yanıtını verdi.

Tanju Özcan: Sanırım bakanlar açıklayacak, rakamı telaffuz etmeye psikolojim el vermiyor

Tanju Özcan, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Bolu, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tanju Özcan: Sanırım bakanlar açıklayacak, rakamı telaffuz etmeye psikolojim el vermiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • kuzeyli baba:
    Tanju bey neden denetleme yapmadınız bu hotelleri yoksa el altından nemalandınız mı Tanju bey hesap vereceksiniz Türk adaletine. Suriyeli kardeşlerimizin ahını aldın. Suriyeliler senden daha çok sever Türkiye yi be 9 62 Yanıtla
  • Gencer Guney:
    bu çağda yangın merdiveni olmaz mı, yangın sensörü olmaz mı, kıçı kırık araç muayenesinde yangın tüpü soruyorlar, yazık 45 0 Yanıtla
  • Engin Engo:
    bakanlar bakmış mı ? 18 13 Yanıtla
  • ahmet yılmaz:
    en az 50 kişi vefat etti. Allah rahmet etsin hepsine 21 4 Yanıtla
  • Vatanperver adam:
    sen camdan sana bakan kadınla dalga gecip kivirtacagına buralarda önlem aldirsaydun denetleseydin tanju derhal istifa etmelisin 1 5 Yanıtla
  • serkan keskin:
    eksik yazmissiniz, derhal sorusturma baslatilip yandaslar ayiklanarak gece muduru ve resepsiyonist gozaltina alindi. Yangin tupu de varmis belboy almis. 0 1 Yanıtla
  • Abdullah .:
    belediye başkanı olarak rakam neden veremiyor yalan haber yaparsam sıkıntıya düşerim korkusumu ne milleten ne gizleniyor onu açıkla verilen rakam yanlış de şöyle bukadar vatandasimizi elim kazada hayatını kaybetik bukadarida. Yaralı de devlet kurumlarının bu konuda. eksiği varde belediyenin denetiminden şunlar eksikti enson belediye denetiminde yangın merdiveni vardı ruhsat verdik de ucu açık iki kelime söylemek istemiyorum şimdi ne demek 0 0 Yanıtla
  • Abdullah .:
    iş yargıya taşınmış nerde. eksik hata varsa söyleyin başkanım belediye olarak biz yangın merdiveni varken ruhsat verdik diyin 0 0 Yanıtla
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