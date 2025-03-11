Tarım ve Orman Bakanlığı, yaptığı denetimler sonucunda taklit ve tağşiş yapılan gıda ürünlerini içeren güncellenmiş listesini yayımladı. Bakanlık, sağlığa zararlı ve yanıltıcı gıda üreten firmaları tespit ederek kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor.
Vatandaşların güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için yürütülen kontroller kapsamında uygunsuz ürünlerin listesi genişletildi. Son yapılan testler, özellikle yağ, peynir ve şarküteri ürünlerinde ciddi usulsüzlüklerin bulunduğunu ortaya koydu.
Bakanlığın güncellenen listesinde Mersin'de hizmet veren Erdemli Göksel Yemekçilik firmasının tantunilerinde tek tırnaklı hayvan eti kullanıldığı tespit edildi.
Bakanlık denetimlerinde bazı işletmelerin gıda güvenliğini hiçe saydığı tespit edildi. Yapılan analizler sonucunda;
Tantuni yapımında tek tırnaklı hayvan eti kullanıldığı,
Peynir üretiminde sağlıksız katkı maddeleri tespit edildiği,
Yağ ürünlerinde çeşitli tağşiş uygulamalarına başvurulduğu belirlendi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Tantuni diye bakın ne yedirmişler! - Son Dakika
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