Tantuni diye bakın ne yedirmişler!

Tarım ve Orman Bakanlığı, yaptığı denetimler sonucunda taklit ve tağşiş yapılan gıda ürünlerini içeren güncellenmiş listesini yayımladı. Bakanlık, sağlığa zararlı ve yanıltıcı gıda üreten firmaları tespit ederek kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor.

DENETİMLER ARTTI

Vatandaşların güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için yürütülen kontroller kapsamında uygunsuz ürünlerin listesi genişletildi. Son yapılan testler, özellikle yağ, peynir ve şarküteri ürünlerinde ciddi usulsüzlüklerin bulunduğunu ortaya koydu.

TANTUNİDE AT VE EŞEK ETİ

Bakanlığın güncellenen listesinde Mersin'de hizmet veren Erdemli Göksel Yemekçilik firmasının tantunilerinde tek tırnaklı hayvan eti kullanıldığı tespit edildi.

İŞTE YAPILAN USÜLSÜZLÜKLER

Bakanlık denetimlerinde bazı işletmelerin gıda güvenliğini hiçe saydığı tespit edildi. Yapılan analizler sonucunda;

Tantuni yapımında tek tırnaklı hayvan eti kullanıldığı,

Peynir üretiminde sağlıksız katkı maddeleri tespit edildiği,

Yağ ürünlerinde çeşitli tağşiş uygulamalarına başvurulduğu belirlendi.

Listede hile yapılan diğer ürünler ise şöyle: