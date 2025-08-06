Hem suçlu hem güçlü! İtti, dükkandan kovdu, tehdit etti - Son Dakika
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Hem suçlu hem güçlü! İtti, dükkandan kovdu, tehdit etti

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Hem suçlu hem güçlü! İtti, dükkandan kovdu, tehdit etti
06.08.2025 09:01
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Hem suçlu hem güçlü! İtti, dükkandan kovdu, tehdit etti
Haber Videosu

Gaziantep'te tarihi geçmiş ürün satan bir esnaf, denetim sonrası işlem yapmak isteyen zabıta ekibine saldırdı. Zabıtayı iterek dışarı çıkaran esnaf, daha sonra da silahla vurmakla tehdit etti. Belediye Başkanı, zabıtayı tehdit eden esnaf hakkında yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

Gaziantep'te markette tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilen bir esnaf, zabıta ekiplerine zor anlar yaşattı. Denetime gelen zabıtayı önce kovup sonra da fiziki müdahaleyle dışarı iten esnaf, bununla da kalmayıp tehditler savurdu.

DAHA ÖNCE DE TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜN SATMIŞ!

Olay, Şahinbey ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir markete yönelik denetim yapan Şahinbey Belediyesi zabıta müdürlüğü ekipleri, marketin ikinci kez tarihi geçmiş ürün sattığını tespit edince işlem yapmak istedi.

DIŞARI İTİP TEHDİT ETTİ: VURMAZSAM NAMUSSUZUM

Bu sırada duruma tepki gösteren market işletmecisi şahıs, zabıta ekibini önce kovdu, sonra fiziki müdahale ile dışarı attı, ardından da "Şerefime seni vururum, seni vururum, silahımla vurmazsam namussuzum" diyerek tehdit etti. O anlar ise bir diğer zabıta memuru tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Tarihi geçmiş ürün satan esnaftan zabıtaya çirkin saldırı

BELEDİYE BAŞKANINDAN TEPKİ

Yaşananlara sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösteren ve göz yummayacaklarını söyleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Zabıta ekiplerimiz, halkımızın sağlığını korumak için gece gündüz demeden denetimlerini sürdürüyor. Ancak bu denetimler sırasında çalışma arkadaşlarımıza yapılan engelleme ve tehditler bizi yolumuzdan döndüremez. Daha önce hakkında son kullanma tarihi geçmiş ürün satmaktan işlem yapılan ve yine iş yerinde son kullanma tarihi geçmiş ürün satmaya çalışan kişi hakkında yasal ve adli işlem başlatılmıştır. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Hangi şartlarda olursa olsun halkımızın sağlığını tehdit edenlere karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecek."

Yerel Haberler, Gaziantep, 3-sayfa, Zabıta, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hem suçlu hem güçlü! İtti, dükkandan kovdu, tehdit etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Ynd19663647:
    müslüman ülkede gelinen son nokta 23 6 Yanıtla
    Osman Gazi:
    Laik koçum Çünkü Müslümanlık adına hiç bir resmi eğitim yok. 3 3
    Sedat Gün:
    Müslüman ülkede senin gibi ucubeler çoğaldı maalesef.. 1 1
  • Kerem saygılı:
    Ülke muz cumhuriyetini geçti hiçbir görevli görevini olması gerektiği gibi yapamıyor 22 3 Yanıtla
    Ali Hakan ÖZBEK:
    vatandaşımız da dolandırıcı olduktan sonra devlet hangi birine yetişsin ? 13 5
  • Sedat Gün:
    Savcı derhal talimat verse ters kelepçe ile alınsa bu ucube bunu yapamaz.. 20 0 Yanıtla
  • Muhittin Çavdarlı:
    iade etse yenisini alacak ama tarihi geçmiş ya da yakın diye çok daha ucuza alıyor vatandaşa yüksek karla satıyor 17 0 Yanıtla
  • Zafer El:
    kendi kafana sık i-t 17 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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