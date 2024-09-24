Tarikat mensubundan akıllara durgunluk veren sözler: "Biraz da sana binelim olmaz mı?" - Son Dakika
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Tarikat mensubundan akıllara durgunluk veren sözler: "Biraz da sana binelim olmaz mı?"

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Tarikat mensubu olduğunu söyleyen adam açtığı yayında tarikatlarda kullanılan lüks otomobillerden rahatsız olan kesime öfke kustu. İsmi bilinmeyen şahıs, "Yediremiyorlar tarikatçılar Mercedes'e biniyor, BMW'ye biniyor yediremiyorlar. Gel biraz da sana binelim ondan sonra bizi eşek gibi taşı olmaz mı?" sözleriyle izleyenleri hayrete düşürdü.

24.09.2024 14:56
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Tarikat mensubu olduğunu söyleyen bir adam, tarikatlarda kullanılan araçlarla ilgili yaptığı yorumlarla tepki topladı. Henüz ismi bilinmeyen şahıs, tarikatçıların lüks arabalara binmesinden şikayet edenler hakkında akıllara durgunluk veren açıklamalarda bulundu.

"GEL BİRAZ DA SANA BİNELİM"

Yayın yapan kişi, "Yediremiyorlar tarikatçılar Mercedes'e biniyor, BMW'ye biniyor yediremiyorlar. Gel biraz da sana binelim ondan sonra bizi eşek gibi taşı olmaz mı? Sonra biraz daha vurduktan sonra 310 kilometre hızla gidersin yayındaki insan sayısı gibi Doblo'yu takmışsın kafaya, tarikat sevmeyen adam, hoca sevmeyen adam. Arabaya bine bine motoru bozuldu biraz da senin motorun bozulsun." sözleriyle izleyenleri şoka uğrattı.

"İSLAM'IN ÖĞRETTİĞİ ÜSLUPTAN ÇOK UZAK"

Görüntülerin hızla yayılmasının ardından kullanıcılar paylaşımı yorum yağmuruna tuttu. İzleyenlerden bazıları, "Sözde bir cemaate mensup, Allah'a iman ettiğini ve onun yolunda yürüdüğünü söyleyen adamın ağzından dökülen cümlelere bakın, çok yazık", "İslam'ın istediğini öğretmeye çalıştığı üsluptan uzak ağızlara bak!" sözleriyle tepki gösterdi.

Tarikat mensubundan akıllara durgunluk veren sözler: "Biraz da sana binelim olmaz mı?"

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Son Dakika 3.Sayfa Tarikat mensubundan akıllara durgunluk veren sözler: 'Biraz da sana binelim olmaz mı?' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • mustafa sagdic:
    bunlari asacakain 13 5 Yanıtla
  • COŞKUN BARIŞ:
    Size inananlara binebilirsiniz hakediyorlar hakkınızdır 12 4 Yanıtla
  • Ümit Atılgan:
    ne cemaat mensubu kasıtlı ekran önüne geçmiş bir şaklaban. 13 2 Yanıtla
  • Necdet Kır:
    sen nasıl Allah yolunda olan birisin kendine İslamı ogretememişsin yazik sana 5 3 Yanıtla
  • Zafer Rustu kaya:
    müstehak, az bile söylemiş!!! eşek olana semer vuran çok çıkar 3 3 Yanıtla
  • Osman YILMAZ:
    Senin fotonu tipini şeklini neyse Allah beni affetsin . Parayla işi olanın Allah ile işi olmaz . Allah ile işi olanın para ile işi olmaz. Bu zat parayı seçmiş belli . buna inanan gerizekalılara ne demeli 2 1 Yanıtla
  • ferhat eser:
    felaket tellalı musatafa Karakaya ona göre hergün kıyamet kopuyor youtubenin hayal perest komedyeni :)) 2 1 Yanıtla
  • Yücel Karakaya:
    bizde yedisulalene binelim mi .Yavsak 0 1 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    ne kadar boş işler kapatın bütün tarikatları ülke rahatlasın 0 1 Yanıtla
  • Sezgin Albayrak:
    Deveyi neden tercih etmiyorsunuz ?? 0 1 Yanıtla
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