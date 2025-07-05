İstanbul'un Esenyurt ilçesinde kan donduran görüntüler kaydedildi. Bir grup erkek şahıs, trafikte henüz belirlenemeyen nedenlerle kadınlar tartıştı.
Tartışma bir anda kavgaya döndü. Gözü dönen erkek şahıs, kadınları motor kasıyla vurarak darbetti. Saldırıya uğrayan kadınlar çığlık atarak yardım istedi.
Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kavga sona erdi. Darbedilen kadınlardan birinin yerde baygın yattığı görülürken, kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Tartıştıkları kadınları, motor kaskıyla darbetti - Son Dakika
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