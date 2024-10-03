Taşınma kavgasında, nişanlısını yaraladı, polisler peşine düşünce kafasına sıktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Taşınma kavgasında, nişanlısını yaraladı, polisler peşine düşünce kafasına sıktı

Geniş Video İzle

Kırıkkale'de nişanlı çift arasında taşınma meselesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti. Bahattin Ünlüer tartıştığı nişanlısını silahla vurdu, olay yerinden çaldığı bir taksiyle kaçtı. Polis ekipleriyle yaşadığı kovalamacanın ardından yanındaki silahla kafasına ateş etti.

03.10.2024 20:50  Güncelleme: 21:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nişanlı çift arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavganın ardından yaşananlar ise akıllara durgunluk verdi.

NİŞANLISINI SİLAHLA YARALADI

Edinilen bilgiye göre, Çalılöz Mahallesi 466. Sokak'ta yaşanan olayda, Bahattin Ünlüer ile nişanlısı E.E. (37) arasında taşınma meselesi nedeniyle başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Tartışmanın büyümesiyle Ünlüer, tabancayla nişanlısını karnından ve kolundan vurdu.

Taşınma kavgasında, nişanlısını yaraladı, polisler peşine düşünce kafasına sıktı

PARK HALİNDEKİ TAKSİYİ ÇALARAK KAÇTI

Olayın ardından Bahattin Ünlüer, olay yerinden kaçmak için sokakta park halinde bulunan bir ticari taksiyi çaldı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, kısa süreli bir kovalamacanın ardından Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki Nokta Kavşağı'nda aracı durdurdu.

Taşınma kavgasında, nişanlısını yaraladı, polisler peşine düşünce kafasına sıktı

POLİSTEN KAÇAMAYACAĞINI ANLAYINCA KAFASINA SIKTI

Araçtan inen Ünlüer, yanında taşıdığı tabancayla kafasına ateş etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bahattin Ünlüer'i hastaneye sevk etti. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ünlüer kurtarılamadı. Hastanede tedavi altına alınan kadının ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Taşınma kavgasında, nişanlısını yaraladı, polisler peşine düşünce kafasına sıktı

Kırıkkale, 3-sayfa, Hukuk, Polis, Kavga, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Taşınma kavgasında, nişanlısını yaraladı, polisler peşine düşünce kafasına sıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • sudem meliss:
    Al İşte Boşu boşuna hayattan koptular 28 1 Yanıtla
  • Sevde Meriç:
    Polis gibi silah taşıyo millet bu rahatlık nerden geliyor adalet yok ceza korkusu yok 25 0 Yanıtla
  • okan:
    Naptın be abim ah be silah adamı saptırır silah taşıyan silaha esir olur 24 1 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    silah taşıyanın aklı silahta olur 19 0 Yanıtla
  • alihan dikici:
    SİLAH ŞEYTAN,DİR SİLAHA SAHİP CİKAMAZSAN SONU HEP KÖTÜ BİTMİŞ,TİR 13 0 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk:
    Devlet vatandasa neden silah satar soru bu.herkes korunmak icin alıyorsa kim saldırıyor.kolluk gucleri neden var.sadece guneydoguyu anlayabiliriz o da olmaması lazımda neyse. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:39 Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde Rigas Skola ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Rigas Skola ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı
21:08 Bahçeli Dem Partililerle tokalaşmasının nedenini açıkladı Bahçeli Dem Partililerle tokalaşmasının nedenini açıkladı
20:00 Kritik MGK sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı, maddelerden birinde dünyaya çağrı var Kritik MGK sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı, maddelerden birinde dünyaya çağrı var
19:49 İktidarı da muhalefeti de sevindirmeyecek anket sonuçları geldi İktidarı da muhalefeti de sevindirmeyecek anket sonuçları geldi
17:04 Batıya doğru hareket ediyor, kırıldığında 7.8’e kadar deprem üretecek Batıya doğru hareket ediyor, kırıldığında 7.8'e kadar deprem üretecek
11:21 Evsiz kalan eski Playboy modeli Louise Glover, çadırda yaşamaya başladı Evsiz kalan eski Playboy modeli Louise Glover, çadırda yaşamaya başladı
11:01 Sergen Yalçın, teklif aldığı takımın ismini verdi Sergen Yalçın, teklif aldığı takımın ismini verdi
10:57 Münevver Karabulut’u katledip intihar eden Cem Garipoğlu’nun mezarı açıldı Münevver Karabulut'u katledip intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı
10:47 DolarTL güne düşüşle başladı Dolar/TL güne düşüşle başladı
10:46 Saadet ve Gelecek Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, yüksek gelen faturaya isyan etti Saadet ve Gelecek Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, yüksek gelen faturaya isyan etti
10:06 Gönlünü Brezilyalı modele kaptırdı İşte Şeyma Subaşı’nın yeni aşkı Gönlünü Brezilyalı modele kaptırdı! İşte Şeyma Subaşı'nın yeni aşkı
10:02 Savaşacak ülkeler listesi yayımlandı Listede Türkiye de var Savaşacak ülkeler listesi yayımlandı! Listede Türkiye de var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2024 22:11:58. #1.13#
SON DAKİKA: Taşınma kavgasında, nişanlısını yaraladı, polisler peşine düşünce kafasına sıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement