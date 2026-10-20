Tatvan\'da 12 yaşındaki kız çocuğuna dair asılsız paylaşıma gözaltı kararı verildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, 12 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik cinsel saldırı ve ölüm iddiasını içeren asılsız sosyal medya paylaşımı üzerine sayfa yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi.

Sosyal medyada "Tatvan sayfası" adlı hesaptan Tatvan'da 12 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunulduğu ve çocuğun hayatını kaybettiği yönünde asılsız bir iddia paylaşıldı. Söz konusu paylaşımın gerçeği yansıtmadığı ve kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğu bildirildi. İddiaya konu paylaşım üzerine Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılarak, sayfa yöneticisi hakkında "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu kapsamında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Yetkili makamlarca söz konusu iddianın asılsız olduğu belirtilirken, özellikle çocukları ilgilendiren hassas konularda doğruluğu teyit edilmemiş bilgilerin sosyal medya üzerinden yayılmaması gerektiğine dikkat çekildi.

Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.