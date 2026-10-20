Tatvan'da 12 yaşındaki kız çocuğuna dair asılsız paylaşıma gözaltı kararı verildi - Son Dakika
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Tatvan'da 12 yaşındaki kız çocuğuna dair asılsız paylaşıma gözaltı kararı verildi

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Tatvan\'da 12 yaşındaki kız çocuğuna dair asılsız paylaşıma gözaltı kararı verildi
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Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı, 12 yaşındaki kız çocuğuna yönelik cinsel saldırı ve ölüm iddiasının asılsız olduğunu bildirdi. Sayfa yöneticisi hakkında 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan gözaltı kararı verildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, 12 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik cinsel saldırı ve ölüm iddiasını içeren asılsız sosyal medya paylaşımı üzerine sayfa yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi.

Sosyal medyada "Tatvan sayfası" adlı hesaptan Tatvan'da 12 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunulduğu ve çocuğun hayatını kaybettiği yönünde asılsız bir iddia paylaşıldı. Söz konusu paylaşımın gerçeği yansıtmadığı ve kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğu bildirildi. İddiaya konu paylaşım üzerine Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılarak, sayfa yöneticisi hakkında "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu kapsamında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Yetkili makamlarca söz konusu iddianın asılsız olduğu belirtilirken, özellikle çocukları ilgilendiren hassas konularda doğruluğu teyit edilmemiş bilgilerin sosyal medya üzerinden yayılmaması gerektiğine dikkat çekildi.

Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet BaşsavcılığıGüvenlik3. SayfaGüncelSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Tatvan'da 12 yaşındaki kız çocuğuna dair asılsız paylaşıma gözaltı kararı verildi - Son Dakika
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