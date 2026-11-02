Tavşanlı'da trafik ekipleri engelli geçişlerini işgal eden sürücülere ceza kesiyor - Son Dakika
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Tavşanlı'da trafik ekipleri engelli geçişlerini işgal eden sürücülere ceza kesiyor

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Tavşanlı\'da trafik ekipleri engelli geçişlerini işgal eden sürücülere ceza kesiyor
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Tavşanlı'da hafta sonu yoğunluğu nedeniyle Etiler Caddesi ile Durak Mahallesi sınırında engelli rampaları ve yaya yollarını kapatan sürücülere denetim artırıldı. Trafik ekipleri, yaya yolu ve engelli geçişlerini işgal eden sürücülere cezai işlem uyguluyor.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, özellikle hafta sonu yaşanan yoğunluk nedeniyle engelli rampalarını ve yaya yollarını kapatan sürücülere yönelik trafik denetimleri artırıldı.

Tavşanlı'nın en işlek güzergahlarından biri olan Etiler Caddesi ile Durak Mahallesi sınırlarında parklanma ihlalleri sıklıkla yaşanıyor. Hafta sonu pazar ve alışveriş yoğunluğunun da etkisiyle caddede araç trafiği kilitlenme noktasına gelirken, bazı sürücülerin araçlarını yaya kaldırımları, engelli yolları ve kavşak çıkışlarına park etmesi vatandaşların tepkisine yol açıyor.

Bölge sakinleri ve yayalar, özellikle bebek arabasıyla veya engelli bireylerle seyahat edenlerin hatalı parklar yüzünden büyük zorluk yaşadığını belirterek yetkililerden çözüm talep etmişti. Gelen şikayetler ve artan trafik güvenliği riski üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, söz konusu bölgelerde denetimlerini sıkılaştırdı.

Ekipler, yaya yolu ve engelli geçişlerini işgal eden, trafiğin akışını tehlikeye düşüren araç sürücülerine cezai işlem uygulanıyor.

Trafik ekipleri, ilçe genelindeki denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini vurgulayarak sürücüleri duyarlı olmaya ve park yasaklarına riayet etmeye davet etti.

Kaynak: İHA
Otomobil3. SayfaTrafikGüncelSon Dakika

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