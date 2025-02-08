Tavuk budu yüzünden iki kadın arasında çıkan kavga sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
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Tavuk budu yüzünden iki kadın arasında çıkan kavga sosyal medyada gündem oldu

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Kolombiya'nın Medellín kentindeki bir tavukçu dükkânında, tek bir kızarmış tavuk budu yüzünden iki kadın arasında çıkan kavga sosyal medyada gündem oldu. Bir müşterinin diğer müşterinin elinden tavuk budunu kapmasıyla başlayan olay, dükkânın ortasında büyük bir arbede yaşanmasına neden oldu. Olayın görüntüleri LiveLeak.com'da paylaşıldı ve sosyal medyada çeşitli yorumlar yapıldı. Olayla ilgili herhangi bir yasal işlem yapılıp yapılmadığı henüz bilinmiyor.

08.02.2025 10:53  Güncelleme: 10:57
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Kolombiya'nın Medellín kentinin kuzeyinde yer alan Montería'daki bir tavukçu dükkânında, tek bir kızarmış tavuk budu yüzünden iki kadın arasında çıkan kavga sosyal medyada gündem oldu.

Şok edici olay, bir müşterinin diğer müşterinin elinden tavuk budunu kapmasıyla başladı. İddiaya göre, tavuk budunun asıl sahibi olan kadın, yemeği erkek arkadaşına vermek istediğini söyleyerek tavuğun iadesini talep etti. Ancak diğer müşterinin reddedici tavrı, dükkânın ortasında büyük bir arbede yaşanmasına neden oldu.

LiveLeak.com'da paylaşılan görüntülerde, iki kadının birbirlerinin saçlarını çekerek yere düştükleri ve kontrolsüz bir şekilde kavga ettikleri görülüyor. İlginç bir şekilde, olayların tam ortasında oturan bir müşteri, kavgadan hiç etkilenmeden yemeğine devam etti.

Olayla ilgili sosyal medyada çeşitli yorumlar yapıldı. Sanchez adlı bir kullanıcı, "Restoran: 'Tavuğumuz o kadar lezzetli ki, her parçası için kavga edeceksiniz'" şeklinde espri yaptı. Yerel bir müşteri ise "Bir dahaki sefere aile menüsü söyleyin de tokattan kurtulun" diyerek durumla dalga geçti.

Miguel adlı başka bir kullanıcı, "Masaya daha fazla yemek söylerdim: lezzetli tavuk ve canlı güreş, her gün göremeyeceğiniz bir şey" yorumunda bulunurken, Martha isimli kullanıcı, "Şu adam kavga sırasında yemeye devam etti ve tavuğunu hiçbir şekilde bırakmadı!" diyerek olayın ilginç yönüne dikkat çekti.

Görüntüler, sıradan bir yemek siparişinin nasıl kontrolden çıkabileceğini gösterirken, olayla ilgili herhangi bir yasal işlem yapılıp yapılmadığı henüz bilinmiyor.

Tavuk budu yüzünden iki kadın arasında çıkan kavga sosyal medyada gündem oldu
Tavuk budu yüzünden iki kadın arasında çıkan kavga sosyal medyada gündem oldu
Tavuk budu yüzünden iki kadın arasında çıkan kavga sosyal medyada gündem oldu

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Son Dakika 3.Sayfa Tavuk budu yüzünden iki kadın arasında çıkan kavga sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • ferhat eser:
    kolombiya diyince batmanlı Kürt pablo escobar youtubede seyredin yok böyle benzerlik 8 7 Yanıtla
  • Kaho Kroyf:
    ağır yoksulluğun yaşandığı yerde insanlar iyi ve mutlu olamaz bizde de buna benzer görüntü çok teyzelerin BİM'deki tencere kavgası buna örnek olabilir 13 0 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Ne Kolombiya'lı bayanlar nede bizim bayanlar arasında çok fark yok her iki taraf'ta böyle abuk subuk şeyler için kavga edebiliyorlar zaman zaman görüyoruz market giyim AVM. 6 2 Yanıtla
  • Ramo:
    görüntüyü Nokia 3310 la mı çektin mübarek ya 8 0 Yanıtla
  • Doğrucu davut :
    Güney Amerika nin turkiyesi 6 1 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN:
    midem agridi izlerken hay sizin bogazınıza. hergün açlıktan ölen dünyada 3 çocuk var . 6 0 Yanıtla
  • mert çelik:
    bızımkılerde ındırım kavgası edıyor ne varmıskı bunda 3 1 Yanıtla
  • HALK OZANI AŞIK CEMŞİT:
    İnsanlar milyonlarca yıl öncesindede sahip olmak istediği veya istemediği birşey için böyle kavga ediyordu üşenmeyin açın belgeselde şempanze hiyerarşisini içeren belgeseller var üşenmeyin boşunada biz eşrefi mahlukatız diyip saçma sapan insanların peşinden koşup kendinizi soydurtmayın sonra çok ağlarsınız çoookk ne Allah bakar yüzünüze ne kul ne peygamber 0 1 Yanıtla
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