Tayland'da ders sırasında cinsel içerikli film çeken stajyer kadın öğretmen, meslekten ömür boyu men edildi - Son Dakika
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Tayland'da ders sırasında cinsel içerikli film çeken stajyer kadın öğretmen, meslekten ömür boyu men edildi

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Kadın stajyer öğretmen, ders sırasında kendisine kamera doğrultarak eteğini yukarı çektiği görüntüleri Bigo platformu üzerinden canlı yayınladı. İzleyicilerden yaptığı müstehcen hareketler karşılığında token vermesini isteyen öğretmen, bu tokenları paraya çeviriyordu. Tayland Öğretmenler Konseyi, öğretmenin 'onursuz davranışlarda bulunduğu' gerekçesiyle öğretmenlikten ömür boyu men edilmesine karar verdi.

04.07.2024 14:40  Güncelleme: 14:47
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Tayland'da stajyer kadın öğretmen, ders sırasında cinsel içerikli film çektiği gerekçesiyle ömür boyu meslekten men edildi.

DERS SIRASINDA CANLI YAYIN YAPTI

Kimliği henüz açıklanmayan stajyer öğretmen, Tayland'ın Bangkok'un kuzeyindeki Lopburi eyaletine bağlı Ban Bua Chum İlkokulu'nda ders sırasında kendisine kamera doğrulttu. Tayland sosyal medyasında viral olan videoda, öğretmenin bir yandan öğrencilere kitap okurken diğer yandan eteğini kaldırıp iç çamaşırını kameraya gösterdiği görülüyor.

Bigo platformu üzerinden canlı yayın yapan öğretmen izleyicilerden token talep etti.Yerel medya, öğretmenin daha önce de sınıfta canlı yayın yaptığını söyledi.Okul müdürünün verdiği bilgiye göre, stajyer hakkında yapılan soruşturma sonucunda 28 Haziran'da işten çıkarıldı.

MESLEKTEN ÖMÜR BOYU MEN EDİLDİ

Tayland Öğretmenler Konseyi ise öğretmenin toplum ahlakına aykırı davranışları yasaklayan yasaları ihlal ettiği gerekçesi ile meslekten ömür boyu men edilmesine karar verdi.

Tayland polisinin olayı soruşturup soruşturmadığı bilinmezken, ülke polisinin uygunsuz davranışlarda bulunan öğretmenlere yönelik sert önlemler aldığı biliniyor.

Tayland'da ders sırasında cinsel içerikli film çeken stajyer kadın öğretmen, meslekten ömür boyu men edildi
Tayland\'da ders sırasında cinsel içerikli film çeken stajyer kadın öğretmen, meslekten ömür boyu men edildi

Tayland, Hukuk, 3.Sayfa, Eğitim, Toplum, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tayland'da ders sırasında cinsel içerikli film çeken stajyer kadın öğretmen, meslekten ömür boyu men edildi - Son Dakika

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