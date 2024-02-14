Bangkok\'ta 20 Yıl Boyunca Kadın İç Çamaşırları Çalan Şüpheli Yakalandı

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Tayland'ın başkenti Bangkok'ta, 20 yıl boyunca kadın iç çamaşırları çalan bir kişi, 600'den fazla çamaşır ile yakalandı. İsmi Nuttawut olan şüpheli, apartman görevlisiydi ve çamaşırları uzun bir çubuk kullanarak çalıyordu. Polis, Nuttawut'un evinde yaptığı aramada 591 adet çalınmış kadın iç çamaşırı buldu. Nuttawut, daha önce de aynı suçtan gözaltına alınmış ancak şikayetin geri çekilmesi üzerine serbest bırakılmıştı. Kendisini tatmin etmek için çamaşırları çaldığını itiraf eden Nuttawut, haneye tecavüz suçundan iki yıl hapis cezası ile karşı karşıya.

20 yıldan fazla bir süredir kadın iç çamaşırlarını çalan bir sapık, 600'den fazla iç çamaşırıyla yakalandı.

Tayland'ın başkenti Bangkok'un Bangkok Noi bölgesinde, bir kadın polise balkona astığı iç çamaşırlarının çalındığı ihbarında bulundu.

Polis ekipleri yaptıkları çalışmada çamaşırları, ismi Nuttawut olarak açıklanan apartman görevlisinin uzun çubuk kullanarak kadının iç çamaşırlarını çaldığını tespit etti.

Nuttawut'u tutuklamak içim evine baskın yapan polise ekipleri evde yaptıkları aramada, 591 adet çalınmış kadın iç çamaşırı buldu.

Çalınan iç çamaşırları arasında 72 kadın külotu ve üç takım kadın pijaması bulunuyordu. Polis ekipleri, Nuttawut'u gözaltına aldıktan sonra çaldığı iç çamaşırların önünde fotoğrafını çekerek fotoğrafı medyayla paylaştı.

18 yaşında bu yana kadın iç çamaşırı çalmaya başlayan Nuttawut, 10 yıl önce de aynı suçtan gözaltına alındı. Fakat mağdur kadının şikayetini geri çekmesi üzerine serbest bırakıldı.

Nuttawut, ifadesinde çaldığı iç çamaşırları üzerinde kendi kendini tatmin ettiğini söyledi.

Pişman olduğunu söyleyen Nuttawut, haneye tecavüz suçundan iki yıl hapis cezası ile karşı karşıya kaldı.