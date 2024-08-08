Tayland'da korkunç cinayet: Kıskanç koca, karısını ağzında bomba patlatarak öldürdü - Son Dakika
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Tayland'da korkunç cinayet: Kıskanç koca, karısını ağzında bomba patlatarak öldürdü

Tayland\'da korkunç cinayet: Kıskanç koca, karısını ağzında bomba patlatarak öldürdü

Tayland'ın Mae Hong Son eyaletinde 54 yaşındaki Yon adlı bir adam, kıskançlık krizi sırasında eşini vahşice öldürdü. Sarhoş olan Yon, eşinin boğazına bir bomba yerleştirdi ve patlamayı izledi. Olay yerine gelen polisler, Luen'in cansız bedenini buldu. Yon, cinayet suçlamalarını reddetti ve bir davetsiz misafirin karısını öldürmüş olabileceğini iddia etti. Bu olay, aile içi şiddetin ve alkol bağımlılığının tehlikelerini bir kez daha gözler önüne serdi.

08.08.2024 14:25
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Tayland'ın Mae Hong Son eyaletinde korkunç bir cinayet işlendi. 54 yaşındaki Yon adlı bir adam, kıskançlık krizi sırasında eşini vahşice öldürdü.

Sarhoş olan Yon, eşi 53 yaşındaki Luen'in boğazına bir bomba yerleştirdi ve patlamayı izledi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Luen'in kafası parçalanmış cansız bedenini buldu.

Yon, cinayet suçlamalarını reddetti. Uyandığında eşinin ölü olduğunu gördüğünü iddia etti ve bir davetsiz misafirin karısını öldürmüş olabileceğinden şüphelendiğini söyledi.

Ancak bölge sakinleri, Yon'un sarhoşken eşiyle sık sık tartıştığını ve aşırı kıskanç olduğunu belirtti.

Polis, ölüm nedenini kesinleştirmek için Luen'in cesedini otopsi için hastaneye kaldırdı. Yetkililer, Yon'u daha detaylı sorgulamayı ve olay yerinde ek kanıtlar aramayı sürdürecek.

Bu trajik olay, aile içi şiddetin ve alkol bağımlılığının ne kadar tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Tayland'da korkunç cinayet: Kıskanç koca, karısını ağzında bomba patlatarak öldürdü

Tayland, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tayland'da korkunç cinayet: Kıskanç koca, karısını ağzında bomba patlatarak öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ramazan Gündoğan: Ağzında niye patlatmış daha güzel yerleri vardı. 7 65 Yanıtla
  • Fahri Sağgül: Alkol kumar-felaket aile'ler yok olup gidiyor malesef. 22 2 Yanıtla
  • ferhat eser: dayı sen türkiyede olsan ne yapacaksın acaba haberlerde neler görüyoruz karısı soyunuyor kocası arkada alkışlıyor tiktoklarda 18 4 Yanıtla

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