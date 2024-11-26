Teğmenlere destek veren savcı Mehmet Çağlayan, HSK tarafından açığa alındı - Son Dakika
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Teğmenlere destek veren savcı Mehmet Çağlayan, HSK tarafından açığa alındı

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Antalya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Çağlayan, sosyal medya hesabından Kara Harp Okulu teğmenlerine destek mesajı paylaştıktan sonra Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından açığa alındı. Savcı Çağlayan'ın paylaşımında, teğmenlerin yemin törenindeki tutumlarına destek vermiş ve uyarma cezasının kabul edilemez olduğunu belirtmişti. Bu gelişme, Kara Harp Okulu birincisi Ebru Eroğlu ve 4 diğer teğmenin ordudan ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesinin ardından geldi.

26.11.2024 20:26
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Antalya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Çağlayan, sosyal medya hesabından Kara Harp Okulu'nda kılıçlı yemin töreni düzenleyen teğmenlere destek mesajı paylaşmıştı. Savcı Çağlayan, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından açığa alındı.

SAVCI ÇAĞLAYAN: NE KANUNA AYKIRI DAVRANMIŞ NE DE DİSİPLİNSİZLİK YAPMIŞLARDI

Antalya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Çağlayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm askerler Atatürk'ün askeridir. Yemin töreninde bunu haykıran teğmenlerimiz ne kanuna aykırı davranmış ne de disiplinsizlik yapmışlardır. Uyarma cezasının dahi kabulü mümkün değildir. Ceza verilmesi için baskı uygulanan kurul üyeleri varsa bunu paylaşarak istifa etmelidir" demişti. NOW Tv'nin haberine göre, savcı Mehmet Çağlayan, HSK tarafından açığa alındı.

TEĞMENLERİN İHRACI İSTENİYOR

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atan Kara Harp Okulu birincisi Ebru Eroğlu'nun da aralarında bulunduğu 5 teğmenin ordudan ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, soruşturma gerekçesinin "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı olmadığını, teğmenlerin törenden önce 7 kez reddedilmesine rağmen kılıçlı yemin ederek emir-komuta zincirini bozduğunu ifade etti.

KOMUTANLARI GÖREVDEN ALINDI

Mezuniyet töreninde görev alan Alay Komutan Yardımcısı, Tabur Komutanı ve Bölük Komutanı hakkında da tören öncesinde gerekli tedbirleri almadıkları ve eylem esnasında müdahalede bulunmadıkları gerekçesi disiplin soruşturması başlatılmıştı. Teğmenlerin Topçu Okulu'ndaki Tabur Komutanı Binbaşı S.İ. ise dün görevden alınmış, görevden alınan binbaşının veda mesajı ise dikkat çekmişti.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Söz konusu mezuniyet törenine bizzat katılan ve harp okulu birincilerine plaketlerini bizzat veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eylül ayında konuya ilişkin "Kılıçları kime çekiyorsun? Bunlarla ilgili olarak gerekli bütün araştırmalar yapılıyor. Oradaki birkaç tane kendini bilmez de temizlenecek. Bunlar kaç kişi olursa olsun ordumuzda bulunması mümkün değildir" açıklamasında bulunmuştu.

Teğmenlere destek veren savcı Mehmet Çağlayan, HSK tarafından açığa alındı

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Son Dakika 3.Sayfa Teğmenlere destek veren savcı Mehmet Çağlayan, HSK tarafından açığa alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mustafa Sagdic:
    bizi de vatandaslikdan mi sileceksiniz. yeter artik YETER hakkatten. suriyeli gvtlara verdiginiz degeri Kendi vatandasiniza vermiyorsunuz. 1 3 Yanıtla
  • Vatanperver:
    Türkiye Cumhuriyeti Devleti askeridir. 1 1 Yanıtla
  • okan:
    İslamın askeri olun 1 0 Yanıtla
  • Kamil Şenel:
    Vay be 10 sene sonra Atatürk diyeni idam ederler bu ülkede. 0 0 Yanıtla
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