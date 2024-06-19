Tehdit, yasak aşk, rüşvet! Kadın hakimle ilgili skandal iddialar - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tehdit, yasak aşk, rüşvet! Kadın hakimle ilgili skandal iddialar

Tehdit, yasak aşk, rüşvet! Kadın hakimle ilgili skandal iddialar

Adana'da görev yapan G.A. adlı bir kadın hakim hakkında orta atılan iddialar ağızları açık bıraktı. Hakimin, 5 yıl yasak aşk yaşadığı işadamını ayrıldıktan sonra tehdit ettirdiği, bir davada beraat vermek için 500 milyon TL rüşvet aldığı, adli emanetten uyuşturucu alarak da parti yaptığı ileri sürüldü.

19.06.2024 08:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Adliyesi'nde görev yapan hakim G.A.'nın 2019 yılından beri yasak aşk yaşadığı Ş.L.'nin birlikteliklerine ait videoları silmesi için tehdit edilmesiyle birlikte başlayan soruşturmada çok sayıda iddia ortaya atıldı.

Hakim G.A., Adana'da kiracı olarak yaşadığı sitenin yönetici Ş.L. ile 2019 yılı Eylül ayında tanıştıktan sonra birliktelik yaşamaya başladı. Hakim, bir gün Ş.L.'ye "Benim bazı sıkıntılarım var. Sen güçlü bir erkeksin bana yardımcı olmanı istiyorum, ben daha önce Edirne'de görev yaptım. Orada görev yaparken hakkımda rüşvet iddialarında bulunduğu, sahtecilik yaptığımı söylediler. Senin beni bu suçlamalardan kurtarman, dosyalarımı kapattırman ve o kişilerden beni korumanı istiyorum." dedi.

CİNSEL BİRLİKTELİKLERİNİ KAYDA ALDILAR

Sabah gazetesinden Halit Turan'ın haberine göre, soruşturma dosyasında resmiyette evli olan ve 20 yaşında oğlu olan hakim G.A., Ş.L. ile cinsel birlikteliklerinin görüntülerini kaydedip karşılıklı olarak birbirleriyle paylaştı.

BAŞKA ERKEKLERLE BİRLİKTE OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE AYRILDI

Hakimin başka erkeklerle de menfaat karşılığında ilişki yaşadığını öğrenen Ş.L. ayrılmak istedi. Ş.L. hakimi telefonla arayıp 4 yıl süren birlikteliklerini sona erdirip kendisiyle irtibat kurmamasını aksi halde Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulunacağını söyledi.

VİDEOLARI SİLMESİ İÇİN ÖLÜMLE TEHDİT EDİLDİ

Bunun üzerine Mayıs ayında Ş.L. tehdit edilmeye başlandı. Galericiler sitesinde bir işyerine giden Ş.L.'yi karşılayan iki kişi "Sende hakim hanımın videoları varmış, bunların silmen gerekiyor. İşyerine girerken veya çıkarken öldürülebilirsin, bu işleri başkaları yapacak." dedi. Bunun üzerine Ş.L. hakim hakkında şikayetçi oldu.

500 MİLYON LİRA KARŞILIĞINDA KAÇAK AKARYAKIT DOSYASI KAPATMIŞ

Ş.L.'nin şikayeti üzerine hakim G.A. hakkında HSK 1. Dairesi tarafından soruşturma izni verildi. G.A.'nın Osmaniye Asliye Ceza Mahkemesi'nde "Akaryakıt kaçakçılığı" iddiasıyla yargılanan sanıktan beraat etmesi karşılığında 500 milyon TL rüşvet aldığı iddia edildi.

G.A.'nın yargılaması olan kişiye Edirne ilinde birlikte görev yaptığı Cumhuriyet Savcısı F.A.'nın duruşmada beraat mütalaasında bulunup beraat kararı verdireceğini belirterek, 500 milyon TL talep ederek parayı elden teslim aldığı, o Cumhuriyet Savcısının yargılanan sanık hakkında beraat kararı verilmesi yönünde talepte bulunduğu ancak o celse karar verilmeyip sonraki celsede başka bir Cumhuriyet Savcısının mahkûmiyet mütalaasında bulunmasıyla ceza aldığı ortaya çıktı.

"KAFANA TAKMA BERAAT KARARI ÇIKARTIRIZ"

Sanığın Hakim G.A.'ya hem para verip hem de ceza aldığını söylemesi üzerine ise, hakimin, "Kafaya takma, istinaf sürecinde beraat kararı çıkartırız." dediği öne sürüldü.

ADLİ EMANETTEN METAMFETAMİN ALIP ALEM YAPMIŞLAR

Hakim G.A. hakkındaki iddialar bunlarla da sınırlı kalmadı. G.A.'nın bir özel hastaneden reçetesiz olarak uyuşturucu özelliği bulunan ilaç temin edip içtiği, pandemi döneminde nöbeti olduğu hafta sonu adli emanetten aldığı metamfetamin maddesi ihtiva eden hapları kullanması nedeniyle nöbetini başka bir hakimle görüşerek değiştirdiği belirlendi.

3 HAKİMLE BERABER İÇKİ İÇMİŞ

Yine pandemi döneminde Hakim G.A.'nın Adana Adliyesi'nde bir Cumhuriyet Başsavcı vekili bir Ağır Ceza Mahkemesi Hakimi ve bir Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi ile birlikte içki içip Başsavcı vekilinin adli emanet deposundan çıkarttığı metamfetamin olarak bilinen uyuşturucuyu kullanıp birlikte parti yaptıkları belirlendi.

Adana, Hakim, Adliye, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tehdit, yasak aşk, rüşvet! Kadın hakimle ilgili skandal iddialar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Sagamore: hakim de düzene uymuş,hakimin hayat hikayesi son 22 yılın genel anlayışının özeti...parmağındaki yüzükle başlamış o da. 27 4 Yanıtla
    Abdullah Kara: O yüzüğün bulunduğu parmağın tırnağı bu vatana senden daha faydalı.. 8 16 Mesko Aljovic: Yüzüğün üstüne servet eklemişsem bilin ki bende çalmışımdir,hırsızımdır demiş hakim..Öyle deyince Anadolu irfanı bağrına basmış,daha çok sahiplenmiş.. 1 0
  • Bilal Akarsu: Hakimin karar verdiği tüm davalar şaibelidir iptal edilmesi lazım 21 1 Yanıtla
  • Berat Yavuz: Adana şaşırtmıyor yine ülkede çürümüşluk her yerde 12 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: hakimin suçu yok düzenin suçu bunlar 6 1 Yanıtla
    GARİP DERVİŞ: doğru 100 yıllık çürük düzenin değişmesi lazım. 2 5 Murat Yılmaz: Evet. son yüz yılın düzeni değişmeli 1 0
  • Ali Yolun: Adana merkez 3 0 Yanıtla

08:45 Dünden beri alevlere teslim olan Çanakkale’de yangının ilerlemesi durduruldu Dünden beri alevlere teslim olan Çanakkale'de yangının ilerlemesi durduruldu
08:18 Spikerle arasındaki diyalogları görmeniz lazım Arda Güler, kendi golünü izledi Spikerle arasındaki diyalogları görmeniz lazım! Arda Güler, kendi golünü izledi
08:11 Tehdit, yasak aşk, rüşvet Kadın hakimle ilgili skandal iddialar Tehdit, yasak aşk, rüşvet! Kadın hakimle ilgili skandal iddialar
22:42 “Türkiye’nin Messi’si“ manşetlerde Dünya Bizim Çocuklar’ı konuşuyor "Türkiye'nin Messi'si" manşetlerde! Dünya Bizim Çocuklar'ı konuşuyor
21:57 İsrail sokaklarında protestolar büyüdü, Netanyahu “İç savaş çıkmamalı“ dedi İsrail sokaklarında protestolar büyüdü, Netanyahu "İç savaş çıkmamalı" dedi
08:52 Fatih Terim’den çok konuşulacak maç sonu yorumu: Türkiye oyuncu değişikliklerinden sonra maçı kazandı Fatih Terim'den çok konuşulacak maç sonu yorumu: Türkiye oyuncu değişikliklerinden sonra maçı kazandı
08:06 Arda Güler’in muhteşem golüne Real Madrid’in yıldızı da tepkisiz kalmadı: Arda abi Arda Güler'in muhteşem golüne Real Madrid'in yıldızı da tepkisiz kalmadı: Arda abi
00:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan A Milli Takım’a tebrik telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Takım'a tebrik telefonu
00:13 Rize’de İlçe Jandarma Komutanı, eşinin şüpheli ölümü sonrası tutuklandı Rize'de İlçe Jandarma Komutanı, eşinin şüpheli ölümü sonrası tutuklandı
23:55 Portekiz, geriye düştüğü maçta Çekya’yı 2-1 yendi Portekiz, geriye düştüğü maçta Çekya'yı 2-1 yendi
23:45 Rus lider Putin 24 yıl sonra Kuzey Kore’ye gitti Rus lider Putin 24 yıl sonra Kuzey Kore'ye gitti
23:35 İsrail, Lübnan’a yönelik operasyonel planı onayladı İsrail, Lübnan'a yönelik operasyonel planı onayladı
23:15 Bellingham’ın yaptığı yoruma bakın Arda Güler’den ikonik paylaşım Bellingham'ın yaptığı yoruma bakın! Arda Güler'den ikonik paylaşım
22:56 Eşiyle tartışıp çocuklarını camdan sarkıttı Eşiyle tartışıp çocuklarını camdan sarkıttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2024 09:22:02. #1.11#
SON DAKİKA: Tehdit, yasak aşk, rüşvet! Kadın hakimle ilgili skandal iddialar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement