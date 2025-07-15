Tekirdağ alev alev! Orman yangın büyüdü, yerleşim yerlerine sıçradı - Son Dakika
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Tekirdağ alev alev! Orman yangın büyüdü, yerleşim yerlerine sıçradı

Tekirdağ alev alev! Orman yangın büyüdü, yerleşim yerlerine sıçradı
15.07.2025 23:05  Güncelleme: 23:02
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangın henüz kontrol altına alınamazken; alevlerin sıçradığı mahalleler boşaltıldı. Vatandaşlar büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını güvenli alanlara taşımak için insanüstü bir çaba sarf etti. Yangın büyüklüğü ise kameralara yansıdı.

Tekirdağ'da çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüyerek yerleşim yerlerine sıçrarken; ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları devam ediyor.

Türkiye orman yangınlarıyla boğuşuyor. Sıcakların artmasıyla birlikte ülkenin bir çok noktasında çıkan orman yangınlarına bugün yenileri eklendi.

TEKİRDAĞ'DA YANGIN BÜYÜDÜ

Bursa, Manisa, Konya, Bolu ve Çanakkale'de orman yangınları çıkarken; Tekirdağ'da çıkan orman yangını rüzgarın etkisi ile büyüdü.

Tekirdağ alev alev! Orman yangın büyüdü, yerleşim yerlerine sıçradı

YERLEŞİM YERLERİNE SIÇRADI

Ekiplerin canla başla mücadelesine rağmen rüzgarla birlikte hızla büyüyen yangın, yerleşim yerlerine de sıçradı. Alevlerin sıçradığı mahalleler boşaltılırken; mahallede yaşayanların bazıları evlerini terk edip, gelen minibüslerle mahalleden ayrıldı. Çiftçilik yapanlar ise evlerini boşaltıp hayvanlarını da güvenli alanlara götürmeye başladı.

Tekirdağ alev alev! Orman yangın büyüdü, yerleşim yerlerine sıçradı

3 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Şenköy ile Kocaali mahallelerinin ardından alevlerin yaklaşıp tehdit altına aldığı Kızılcaterzi Mahallesi de boşaltıldı. Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, yangının büyüyerek başka mahallelere sıçradığını söyledi. Var açıklamasında "Şenköy, Kocaali ve Kızılcaterzi mahallerinde vatandaşlarımızı tahliye ettik. Hayvanları ekiplerin yardımıyla çıkarttık. Hayvanları güvenli bölgelere almaya devam ediyor ekipler. Kocaali ve Şenköy mahallerinde risk kalmadı. Kızılcaterzi'de risk devam ediyor. Yangın mahalleye inmesin diye ekiplerin müdahalesi sürüyor. Ormanlık alanda yangın hala devam ediyor. Çevre iller, tüm kurumlar emek veriyor" ifadelerini kullandı.

Tekirdağ alev alev! Orman yangın büyüdü, yerleşim yerlerine sıçradı

İŞ MAKİNESİ MÜDAHALE SIRASINDA YOLDAN ÇIKTI

Bölgedeki rüzgar nedeniyle alevleri kontrol altına alma çalışmaları büyük bir gayretle sürdürüyor. Kızılcaterzi Mahallesi'ndeki çalışmalarda bir iş makinesi yoldan çıkarak kaydı. Mahallelerde tarım aletlerinin de yandığı görüldü.

GÖRÜNTÜLER YANGININ BÜYÜKLÜĞÜNÜ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Öte yandan geniş bir alana yayılan yangına ilişkin görüntüler, yangının ulaştığı boyutları gözler önüne serdi. Vatandaşların cep telefonu kameralarıyla çekilen görüntülerde alevlerin geceyi aydınlattığı görüldü.

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ alev alev! Orman yangın büyüdü, yerleşim yerlerine sıçradı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ alev alev! Orman yangın büyüdü, yerleşim yerlerine sıçradı - Son Dakika
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