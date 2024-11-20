Tekirdağ'da Arazi Tartışması: Vatandaş, Kendine Ait Olduğunu İddia Ettiği Sokağı Kapattı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Arazi Tartışması: Vatandaş, Kendine Ait Olduğunu İddia Ettiği Sokağı Kapattı

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Tekirdağ'da bir vatandaş, iddia ettiğine göre 42 yıldır kendisine ait olan bir sokağı tel örgü ile kapattı. Bu durumu fark eden mahalle sakinleri, durumu polis ve belediye yetkililerine bildirdi. Belediye yetkilileri, tel örgüyü kaldırttı ve sokağı yeniden trafiğe açtı. Arazi sahibi olduğunu iddia eden Ayla Güven, tapunun kendilerine ait olduğunu bir buçuk yıl önce öğrendiklerini ifade etti ve belediye ile uzlaşma beklediklerini belirtti.

20.11.2024 15:36
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Tekirdağ'da ilginç bir arazi tartışması meydana geldi. Bir vatandaş, 42 yıldır kendisine ait olduğunu öne sürdüğü sokağı tel örgü çekerek kapattı.

Sokak girişine tel örgü çekilerek yaya ve araç trafiğine kapatıldığını gören vatandaşlar durumu polis ve belediyeye bildirdi. Daha sonra belediye yetkilileri ile sokağı kapatan Ayla Güven isimli vatandaşla görüşerek, tel örgüyü kaldırttı. Sokak yaklaşık 1 saat kapalı kaldı.

Durumun, Belediye Meclisi'nde görüşüleceği ve gerekirse kamulaştırma kararı alınacağı belirtildi.

Tapulu arazisi olduğunu iddia ettiği sokak girişini tel örgüyle kapattı

"TAPUNUN BİZE AİT OLDUĞUNU 1 BUÇUK YIL ÖNCE ÖĞRENDİM"

Ayla Güven, gazetecilere yaptığı açıklamada, sokağın bir bölümünün tapulu arazileri olduğunu iddia etti. Tapunun kendilerine ait olduğunu bir buçuk yıl önce öğrendiklerini ifade eden Güven, "Kısa süre önce öğrendik ancak söz konusu sokağın bir kısmı 1982 yılından beri bize ait. Belediye ile uzlaşma bekliyoruz." dedi.

Tapulu arazisi olduğunu iddia ettiği sokak girişini tel örgüyle kapattı

"ŞAŞIRDIM DİREĞİ GÖRÜNCE.."

Soysal Sokak sakinlerinden Mehmet Sabancı da sokağın tel örgüyle kapatılmasına anlam veremediğini söyledi. Duruma tepki gösteren Sabancı, "Adamlar geldi, başladılar direkleri dikmeye. Bir saat sonra tel örgü çektiler. 20 metre ileride oturuyorum. Şaşırdım, direği koyunca 'ne oluyor acaba' dedim. Sokak kapatılır mı? Ben pazarı kaldıracaklar sandım. Burasının sahipli olduğunu bilmiyordum." diye konuştu.

Tekirdağ\'da Arazi Tartışması: Vatandaş, Kendine Ait Olduğunu İddia Ettiği Sokağı Kapattı

Tekirdağ, 3-sayfa, Gündem, Polis, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Arazi Tartışması: Vatandaş, Kendine Ait Olduğunu İddia Ettiği Sokağı Kapattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Uğur Kart:
    CHPKK BELEDİYELERİ HALKIN ARAZİSİNE ÇÖKMEKTE USTALAR AYNI DURUM ESKİŞEHİRDEDE ÇOK 4 7 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    belediyenin kullandigi gunden bugune kadar parasini odemesi gerekli hak hukuk bunu gerektirir 4 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Tekirdağ'da Arazi Tartışması: Vatandaş, Kendine Ait Olduğunu İddia Ettiği Sokağı Kapattı - Son Dakika
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